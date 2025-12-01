技嘉布局印度 攜手Syrma SGS推進印度製造

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）旗下子公司技鋼科技，長期深耕高效能運算與資料中心市場，1日宣布與印度電子製造服務業者 Syrma SGS Technology Limited 達成策略合作，將於印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）推動 GIGABYTE 伺服器產品的在地製造；呼應印度政府「Make in India」政策，進一步強化技鋼於南亞市場的供應鏈布局。

為提升技鋼在全球先進製造及彈性調度供應鍊的能力，Syrma SGS 將於其清奈（Chennai）廠房進行技嘉伺服器主機板組裝生產，支援印度本地市場需求。首批生產將包括技嘉 MS73-HB0 與 MZ33-AR1 等高效能企業級主板，提供資料中心與企業級運算所需的關鍵硬體；後續則進一步擴展至整機（box-build）製造並具備向海外市場外銷的能力，協助技鋼建立彈性與速度的全球交付體系。

Syrma SGS 在 IT 硬體製造領域具備深厚經驗，涵蓋伺服器、筆電、桌機主機板製造及系統整合，並以品質管理與產能規模獲全球品牌信任。其清奈基地鄰近技鋼營運據點，使雙方能在生產效率、交期與未來擴展上形成高度協同。

技鋼科技銷售總監梁春泉表示：「印度是全球成長最快的運算基礎架構市場之一，而在地製造是其發展關鍵。透過 Syrma SGS 的成熟製造能力，我們能在印度提供更貼近市場需求的伺服器與主機板產品，協助企業與機構快速取得可靠的高效能運算技術。」

「我們很榮幸與技鋼合作，共同推動先進伺服器製造在印度落地 。」Syrma SGS Technology 執行長 Satendra Singh 接著表示：「從 PCBA 到整機製造的逐步擴展，不僅強化我們在 IT 硬體領域的角色，也呼應印度政府對自立供應鏈的期望，並為未來拓展國際市場打下基礎。」

Syrma SGS 擁有超過三十年的電子製造經驗，為 PLI（Production Linked Incentive）計畫認可的製造商，並在全球 IT 硬體供應鏈中扮演重要角色。透過本次合作，Syrma SGS 將持續擴大其製造版圖，而技鋼科技也將在印度建立更具韌性與效率的伺服器供應體系，支持全球資料中心與企業的運算需求。

