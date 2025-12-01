化解材料「武器化」 默克準CEO：在地供應有助強化韌性

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題，默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼表示，原材料在地化，有助強化供應鏈韌性。記者簡永祥／攝影
面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題， 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）今主持默克高雄半導體科技旗艦園區啟用典禮前受訪時表示，當大家第一時間聽到這些議題，大家可能會覺得非常複雜、也帶有很多負面的成分。但默克集團卻很早就啟動在地製造，原材料在地化，有助強化供應鏈韌性。

他說，現在面對這種地緣風險挑戰，反而讓具備全球大型布局的企業，有了更多可以展現差異化的機會。

貝克曼強調，默克集團有非常廣的材料版圖，除了電子材料、還包括生命科學、醫療保健電，集團在電子材料的能力，這些跨領域的優勢讓我們在供應鏈緊縮或全球政策收緊時，仍然可以保持高度的彈性與穩定性。

至於稀土，默克集團使用量並不高，而且我們的來源是跨多個地區，因此並沒有依賴單一供應國的問題。但我們仍希望世界能少一點限制、少一點材料的政治化，但既然情勢如此，公司因應對策是讓自己在結構上更獨立、更具韌性。

現在很多國際大客戶開始採取去中化的趨勢，包括儘量不採用中製設備關鍵設備、甚至要求材料不要使用中國製造。貝克曼進一步補充說，默克集團在七、八年前就開始走在地供應（ local-for-local ）的策略，公司並不是今天因去中化才做出調整，而是已經把生產分散在不同國家。

他強調，中國對默克集團來說也是一個在地市場，我們在中國生產的材料，主要供應給中國當地客戶；但在全球關鍵材料和設備上，並沒有依賴中國。所以當現在客戶開始要求某些材料不能來自中國，公司在供應上並沒有受到影響。換句話說，默克很早以前就已經建立了符合這些需求的供應鏈，因此能夠完全配合客戶在不同國家、不同法規環境下的要求，這也是默克長期以來的策略。

默克 中國 地緣政治風險

