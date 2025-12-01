默克高雄半導體科技旗艦園區落成 強化台灣半導體先進製造、AI生態系

半導材料大廠默克集團位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區今（1）日正式落成。該園區為默克斥資近5億歐元（約新台幣170億元）在全球單一最大半導體材料科技園區，將供應先進製程及先進封裝最為關鍵材料，尤其與AI緊密關聯的薄膜科技、特用氣體及配方材料等關鍵材，供應台灣至少逾一半的需求，其中薄膜材料供應比重更高達八成之鉅，對強化台灣半導體供應韌性，極具重要地位。

今日開幕典禮由即將明年升任默克集團執行長的默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長 凱．貝克曼（Kai Beckmann）專程由德國來台主持這項典禮。貝克曼即是台積電決策層策動台灣政府要員親自說服他將默克海外最大投資案放在台灣的關鍵人物，這次他親自主持新廠落成典禮，對提升台灣半導體全球地位，別具意義。

今日出席貴賓包括國科會、經濟部和南科管理局等重要決策官員和國際半導體協會台灣區總裁曹世綸和默克供應鏈成員均與會祝賀，高雄市市長陳其邁雖未能親自到場，但也錄製影響感謝默克集團選擇高雄、相信高雄，將其全球舉足輕動的半導體材料，落腳高雄作為其海外「起家厝」。

貝克曼表示：「我們的策略是貼近客戶並助力他們的技術藍圖發展。這項投資將進一步鞏固我們在全球具策略地位的半導體生態系中的地位與影響力。位於台灣的全新半導體科技園區將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化我們的研發與製造能力。」

台灣默克集團董事長李俊隆受訪時表示，默克在台灣深耕超過35年，我們深感榮幸能與客戶及合作夥伴緊密協作，共同推動眾多科技新突破。隨著晶片技術持續朝向微型化、3D結構立體化及異質整合等趨勢發展，在地化的半導體材料解決方案將幫助我們與客戶更緊密地合作，有效地加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求。透過默克高雄半導體材料園區的落成，我們期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。