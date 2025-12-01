聽新聞
第19屆潘文淵獎頒獎典禮 旺宏電子董事長吳敏求獲獎
潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求。基金會表示頒發此獎旨在肯定吳敏求在企業經營、創新管理及人才培育等多面向的卓越貢獻。頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。
基金會指出在吳敏求的帶領下，旺宏電子成為全台最早推動自有品牌「產品」與「技術」的記憶體製造商之一，也是台灣少數具備IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求還積極投入公益事業，為社會帶來正面力量。
