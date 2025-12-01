快訊

第19屆潘文淵獎頒獎典禮 旺宏電子董事長吳敏求獲獎

攝影中心／ 記者葉信菉／新竹即時報導
潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求（右），並由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎（左）。記者葉信菉／攝影
潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求（右），並由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎（左）。記者葉信菉／攝影

潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求。基金會表示頒發此獎旨在肯定吳敏求在企業經營、創新管理及人才培育等多面向的卓越貢獻。頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。

基金會指出在吳敏求的帶領下，旺宏電子成為全台最早推動自有品牌「產品」與「技術」的記憶體製造商之一，也是台灣少數具備IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求還積極投入公益事業，為社會帶來正面力量。

董事長 吳敏求 旺宏

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

旺宏董事長吳敏求 榮獲第十九屆潘文淵獎

潘文淵文教基金會今(1)日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求董事長在企業管理、創新經營的成就及...

化解材料「武器化」 默克準CEO：在地供應有助強化韌性

面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題， 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱...

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 強化台灣半導體先進製造、AI生態系

半導材料大廠默克集團位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區今（1）日正式落成。該園區為默克...

第19屆潘文淵獎頒獎典禮 旺宏電子董事長吳敏求獲獎

潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求。基金會表示頒發此獎...

AI 硬體打底帶動需求回溫 吳敏求：記憶體需求與價格走勢是「正面的」

記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求1日獲頒潘文淵獎並於頒獎典禮前受訪，談及 AI 浪潮與記憶體市況時表示，這一兩年全...

