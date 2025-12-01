日月光「淨零綠色文化祭」活動登場 推動永續未來

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光集團中壢廠人力資源處資深處長郭品泓（中）和與會貴賓合影。圖／日月光提供
日月光集團中壢廠攜手日月光環保永續基金會，延續企業「綠色永續」精神，於11月29日在中壢復興公園辦理環保活動「第二屆日月光淨零綠色文化祭-綠星出任務 淨零大冒險」，活動落實社會共融並結合社區力量推動低碳生活理念，攜手復華里、中原里、復興里及興華里共同協辦，以實際行動來推廣環境教育及淨零排放的實踐，讓民眾了解環保行動其實可以從日常生活中的小事開始。

日月光中壢廠資深處長郭品泓表示，環保議題在未來是一個全球關注的議題，近年來，日月光中壢廠積極推動碳足跡管理、減少碳排放、水資源回收再利用及興建綠建築等多項環保永續措施，同時希望透過「淨零綠色文化祭」的活動，向民眾傳達環保的重要性，從環保意識觀念的建立變成每個人行為的展現，鼓勵更多人加入環保行動的行列，讓綠色未來不再只是願景，而是可以實現的目標。

本次「淨零綠色文化祭」不同以往以「任務」為核心主軸，活動開跑前設計「廢材不廢時裝秀」比賽，邀請大小朋友發揮創意將生活中的廢棄物重生成時尚服裝，吸引近75位模特兒參賽，並由全台民眾熱情參與投票，入圍者於活動當天穿著裝扮上台亮相，展現循環利用的想像力與永續巧思，並頒發獎狀與獎金。其他多項不同的環保體驗任務，皆為貼近生活且充滿趣味，現場設置互動體驗及學習攤位，例如民眾可以用桃園濱海植物瓊崖海棠的種子親手串製獨特的吊飾，了解在地的生態及植物對環境保護的重要性、彩繪海洋生物鑰匙圈、釣魚機釣起各式海廢，學習減塑生活保護美麗海洋的觀念等。

此外，活動邀請「木匠的家」一起響應二手衣物減碳行動，鼓勵民眾在活動當天，攜帶家中已清洗乾淨、無嚴重破損或泛黃的牛仔衣物至現場回收，讓這些閒置衣物重獲新生，除了傳遞「珍惜」的觀念，也透過環保問答方式，向民眾介紹牛仔褲回收小知識。最為亮點的是，現場特別設置「地球撕貼畫」，讓所有參與民眾共同撕貼創作，象徵大家皆可成為守護地球的英雄，共同為環境盡一份心力。最後人氣最夯的「波力小隊」登場，將垃圾分類、減塑、節能等環保概念融入互動，整體現場的歡樂氣氛推向最高潮，呼喊歡笑聲不斷，讓全家親子度過了一個充實且有意義的周末。

環保 活動 生活

