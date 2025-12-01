AI帶動企業級SSD爆單 集邦：11月NAND晶圓價飆漲最高逾六成

根據研調機構集邦（TrendForce）1日最新報告指出，2025年11月NAND Flash需求在AI應用與企業級SSD（eSSD）訂單加持下持續升溫，然原廠優先將產能鎖定在獲利較佳的高階與企業級產品，同時加速收斂舊製程產能，導致wafer供給愈趨吃緊，主流NAND晶圓合約價本月全面大漲，平均漲幅約落在兩成至六成以上，漲勢並已擴散至各容量產品。

從各容量產品來看，1Tb TLC受惠企業級SSD需求持續放大，供不應求情況最為明顯，11月均價大幅攀升；512Gb TLC則因舊製程轉產、供應急縮，疊加市場買氣穩健，單月漲幅在TLC產品中居冠，價格跳升逾65%；256Gb TLC同樣受舊製程加速退出影響，供給量再度下滑，價格續走強。

在其他產品別方面，隨著企業端高容量產品與冷儲存（Cold Storage）應用出貨加速，QLC供應明顯吃緊，1Tb QLC 11月均價同步大漲。MLC則在工控及消費性相關需求支撐下，報價持續往上修正。

集邦分析，由於現階段原廠仍掌握強勢報價主導權，且短期內NAND晶圓供需緊張難以紓解，預估12月合約價將延續上行態勢，NAND漲價行情可望一路延燒至年底。