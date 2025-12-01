「TOYOTA 買好車享好視」四大好禮送Samsung微型智慧投影機

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
12月入主RAV4油電、COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機。業者／提供
迎接歲末購車旺季，TOYOTA台灣總代理和泰汽車（2207）為回饋廣大消費者長期的支持與愛護，於12月推出限量「TOYOTA買好車享好視」優惠活動：本月入主RAV4油電、COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機，再享最高138萬零利率、最高3萬配件金註3及5年14萬公里延長保固。

Samsung 第 2 代The Freestyle微型智慧投影機（原價 28,900 元）採用 0.8kg 超輕量機身，可輕鬆放入背包或車內，適合居家、聚會與露營使用。180 度旋轉設計可投影至天花板、牆面或帳棚布面，無須架設即可隨心調整。

搭載自動梯形校正、自動對焦與水平調整，能在數秒內完成畫面優化，任何空間皆能呈現清晰影像。內建 360° 立體音場，提供環繞式聲音效果，並具備Smart Hub智慧平台，可直接觀看串流影劇、音樂與相片，不管你想追劇還是看電影都能即時行樂。

本月入主指定車款除贈送「Samsung 第 2 代The Freestyle微型智慧投影機」（原價 28,900 元）外，還可享最高138萬高額0利率分期優惠及3萬配件金，讓顧客購車更輕鬆，準時回廠定保再送5年14萬公里延長保固，「TOYOTA買好車享好視」優惠活動自即日起至12月底止。

