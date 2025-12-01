AI 硬體打底帶動需求回溫 吳敏求：記憶體需求與價格走勢是「正面的」

記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求1日獲頒潘文淵獎並於頒獎典禮前受訪，談及 AI 浪潮與記憶體市況時表示，這一兩年全球仍處於「硬體打底」階段，市場正全力把 GPU 等關鍵設備建好，隨著硬體規模拉升，新一波應用勢必跟著湧現，將為科技產業帶來實質助益，也替台灣創造新的發展機會。

他指出，目前產業的重心仍在把基礎硬體建構完整，包括伺服器、加速卡與資料中心架構等，等到硬體就緒，人工智慧在各種終端與垂直領域的應用才會全面展開。吳敏求並以學弟創辦的耐能為例指出，該公司投入神經網路處理器（NPU），就是建立在硬體基礎之上的應用創新，顯示台灣未來不只做製造，也有機會在應用層面展現實力。

針對市場所關注的記憶體景氣，他提到，NAND Flash 以及 NOR Flash 等記憶體產品的需求「是存在的」，只是不能因為短期需求轉強、價格走升，就過度解讀為景氣已經全面翻揚。他強調，更重要的是各家業者能否在各自領域走出新方向，推出具有產業貢獻的新產品，這才是長期關鍵。

對於價格與需求的實際變化，他透露，從今年第3季開始，確實已經看到需求與價格「慢慢起來」，目前整體走勢偏向正面。他也說，對未來本來就很難精準預測，但從現在所看到的情況來看，的確是正面的。

談到產業發展與資本市場的關聯，吳敏求回顧早年在美國的觀察，指出美國許多創業家透過在資本市場掛牌，引入龐大資金，再投入更多創新事業。他認為，台灣科技從業人員若沒有國際資金挹注，整體發展會受到限制，因此必須透過健全監管機制，吸引全球資金進入台灣，才能支撐目前國內生產毛額高度仰賴科技業、半導體產業的結構。