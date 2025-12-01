張忠謀打趴全場 2025 Hami書城暢銷排行榜出爐

Hami書城1日公布2025年度百大暢銷電子書榜，今年閱讀趨勢大洗牌，投資理財類書籍比去年成長3倍、自律神經與抗發炎等「身心療癒」主題書爆紅，而《張忠謀自傳全集》則以壓倒性成績在銷售榜上奪冠。

根據Hami書城統計，今年電子書購買前三名依序由《張忠謀自傳全集（上下冊）》、《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》與《阿甘投資法》奪下。而從三大閱讀趨勢來看，也顯示了台灣人的集體焦慮與渴望改變。另外，賺錢、修復身體、升級技能也成為台灣閱讀人最重視的三件事。

全年Hami書城電子書整體銷量年增近20%，由於套書如《張忠謀自傳》《灌籃高手》《哈利波特》等帶動，將平均單價拉升6成。Hami書城董事長孟義超表示：「在短影音時代，讀者更願意花時間投資自己，往『有價值的能力』靠攏。」

Hami書城指出，今年1-11月份書城內電子書的銷售量呈現了閱讀的三種趨勢：

一、想看懂世界：投資與產業類

二、想照顧自己：身心療癒類

三、想變更強：學習技能類

其中以投資理財類最猛，銷量比去年暴增3倍，而且思維書取代傳統工具書，講分析的書籍受青睞，可能與台股今年多次創新高有關。顯示讀者不只追求致富之道，也渴望了解背後的運行邏輯，重塑了閱讀市場。

台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳全集》直接霸氣登頂，在整體電子書的銷售成績上奪冠，也帶動產業人物傳記熱潮。AI熱潮持續不墜加上台股及美股大噴發，也帶動整體投資類書銷量上揚3倍，從《輝達之道》、《納瓦爾寶典》、《阿甘投資法》等書的長紅，加上多本投資類書籍占據排行榜，簡直成為台版投資者的精神糧食櫃。

另外，今年電子書的最大黑馬是「自律神經」、「抗發炎」、「紓壓」等主題，《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤》強勢站上銷售榜第二名，而《糖尿病緩解心法》、《劉博仁不藏私的抗老秘密》也都榜上有名，去年瘦身、健身當紅的體態書趨勢，今年已被「降低壓力、重整身體」等療癒主題攻占，顯示大家不只想變瘦，更想活得久、活得好，是一大趨勢逆轉訊號。

語言與學習方法書延伸去年「效率術潮」，今年聚焦在記憶、思考與語言吸收能力上，像是《卡片盒筆記》、《ChatGPT時代的英文學習術》與《最短時間，最高效率！50個超學習法》都有穩定表現。此兩類書雖未成最大宗，但皆有銷量一成以上的成長，成為讀者迎接生活挑戰時最好的助力。

Hami書城歸納今年榜單，顯示在AI浪潮、股市創高、關稅戰爭等大環境起伏之下，讀者傾向建立長期、穩健的生活方式。開始關注經濟環境、重整生活習慣，並嚮往更深度的學習。

作為中華電信集團一員的Hami書城，為全台最多人使用電子書訂閱制平台，綜合會員訂閱數為業界之冠。Hami書城將於2025年12月1日至2026年1月7日，推出「2025年度百大：開啟閱讀之門」書展，同步公開百大暢銷書單，期間提供全館任選85折起優惠，邀請讀者以閱讀重整自我的思維秩序。

