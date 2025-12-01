昶瑞總經理楊偉成榮獲「創業楷模獎」感謝董事長蔡翔如一路支持

在經濟部、僑務委員會等共同指導的「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」中，昶瑞機電（7642）總經理楊偉成榮獲創業楷模獎、董事長蔡翔如獲頒創業相扶獎，雙雙獲得國家級肯定。

昶瑞表示，除了家電吊扇產品持續熱銷國際市場外，近年來布局中大型無人機動力模組市場有成，受惠於全球供應鏈尋求替代來源，已成為國際大廠備受矚目的新選擇，將持續拓展海外市占率。

本次頒獎典禮於11月28日在台北圓山飯店盛大舉行，得獎者已於11月27日由總統親自接見。總統賴清德於接見時提到，政府明年將編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，並布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，期盼科技成果能轉化為產業升級與企業成長的核心動力。

昶瑞機電創立於2011年，在總經理楊偉成與董事長蔡翔如共同領航下，提供高品質家用與商用吊扇產品，長期熱銷於美國、澳洲、歐洲與亞洲等市場，以優異品質贏得國際客戶長期信賴。

昶瑞指出，近期公司高效能馬達獲得客戶高度肯定，雙方已簽署備忘錄就明年產能規劃達成共識。展望未來，將持續推出更多優質吊扇產品，並預計於明年1月份達拉斯燈飾展秀出最新技術與設計，以擴大國際市場能見度與市占率，同時也將積極深耕台灣市場。

昶瑞表示，公司自2023年起積極發揮深厚的機電整合優勢，戰略性跨足中大型無人機動力模組領域，成功轉換技術能量，推出專用馬達與電子調速器等產品。由於近期中國對無人機關鍵模組的出口管制趨嚴，全球供應鏈積極尋求替代來源，昶瑞的高品質產品成功將中國的政策轉為助力，成為國際市場備受矚目的新選擇。

此外，公司在今年杜拜航太展正式展出全系列無人機動力模組產品，吸引沙烏地阿拉伯、韓國、日本、印度等多家無人機大廠高度興趣。團隊將加速與客戶確認規格並提供樣品，持續拓展海外市場，藉由完整產品線與技術優勢，進一步提升全球市占率。

昶瑞進一步表示，公司也積極推進槳葉的在地化生產，並提供涵蓋馬達、電子調速器與槳葉的完整動力模組解決方案。透過完整產品線的建構，不僅提升其在相關市場的競爭力與市占率，也讓合作夥伴能獲得更完整的一站式技術支持與產品整合。