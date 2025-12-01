快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

昶瑞總經理楊偉成榮獲「創業楷模獎」感謝董事長蔡翔如一路支持

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

在經濟部、僑務委員會等共同指導的「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」中，昶瑞機電（7642）總經理楊偉成榮獲創業楷模獎、董事長蔡翔如獲頒創業相扶獎，雙雙獲得國家級肯定。

昶瑞表示，除了家電吊扇產品持續熱銷國際市場外，近年來布局中大型無人機動力模組市場有成，受惠於全球供應鏈尋求替代來源，已成為國際大廠備受矚目的新選擇，將持續拓展海外市占率。

本次頒獎典禮於11月28日在台北圓山飯店盛大舉行，得獎者已於11月27日由總統親自接見。總統賴清德於接見時提到，政府明年將編列超過300億元預算推動「AI新十大建設」，並布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人等重點產業，期盼科技成果能轉化為產業升級與企業成長的核心動力。

昶瑞機電創立於2011年，在總經理楊偉成與董事長蔡翔如共同領航下，提供高品質家用與商用吊扇產品，長期熱銷於美國、澳洲、歐洲與亞洲等市場，以優異品質贏得國際客戶長期信賴。

昶瑞指出，近期公司高效能馬達獲得客戶高度肯定，雙方已簽署備忘錄就明年產能規劃達成共識。展望未來，將持續推出更多優質吊扇產品，並預計於明年1月份達拉斯燈飾展秀出最新技術與設計，以擴大國際市場能見度與市占率，同時也將積極深耕台灣市場。

昶瑞表示，公司自2023年起積極發揮深厚的機電整合優勢，戰略性跨足中大型無人機動力模組領域，成功轉換技術能量，推出專用馬達與電子調速器等產品。由於近期中國對無人機關鍵模組的出口管制趨嚴，全球供應鏈積極尋求替代來源，昶瑞的高品質產品成功將中國的政策轉為助力，成為國際市場備受矚目的新選擇。

此外，公司在今年杜拜航太展正式展出全系列無人機動力模組產品，吸引沙烏地阿拉伯、韓國、日本、印度等多家無人機大廠高度興趣。團隊將加速與客戶確認規格並提供樣品，持續拓展海外市場，藉由完整產品線與技術優勢，進一步提升全球市占率。

昶瑞進一步表示，公司也積極推進槳葉的在地化生產，並提供涵蓋馬達、電子調速器與槳葉的完整動力模組解決方案。透過完整產品線的建構，不僅提升其在相關市場的競爭力與市占率，也讓合作夥伴能獲得更完整的一站式技術支持與產品整合。

延伸閱讀

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

聯電攻矽光子邁進收成期 預計2027年放量出貨 大啖 AI 商機

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

張忠謀打趴全場 2025 Hami書城暢銷排行榜出爐

Hami書城1日公布2025年度百大暢銷電子書榜，今年閱讀趨勢大洗牌，投資理財類書籍比去年成長3倍、自律神經與抗發炎等「...

台灣三星業績亮眼 總經理梁準原升任三星電子常務

台灣三星電子1日宣布，現任台灣三星總經理梁準原先生升任三星電子常務，將持續以總經理身分掌管台灣三星整體營運，帶領品牌深化...

弘凱光電江蘇新廠正式啟用 搶攻車規 LED 與光學感測器市場

光電半導體整合方案供應商弘凱光電（5244）表示，斥資近2億人民幣打造的「弘凱光電（江蘇）工廠」已於12月30日正式舉辦...

精成科併日商跨入Google供應鏈 瀚宇博母以子貴

華科集團瀚宇博（5469）旗下子公司精成科併購日商跨入Google供應鏈，法人看好瀚宇博母以子貴。

中科就業破6萬人大關！ 中科管理局估：明年再站上兆元園區

全球AI浪潮帶動產業動能，中部科學園區管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數破6萬人，貿易總額累計達1兆1355.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。