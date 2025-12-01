台灣三星業績亮眼 總經理梁準原升任三星電子常務

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
台灣三星總經理梁準原升任三星電子常務。圖／三星提供
台灣三星電子1日宣布，現任台灣三星總經理梁準原先生升任三星電子常務，將持續以總經理身分掌管台灣三星整體營運，帶領品牌深化在地布局、締造市場佳績。

據悉，梁準原自2001年加入三星電子，迄今累積逾二十年的豐厚經驗。2006年至2010年任職三星總部行動通訊事業部，負責大中華區產品行銷與策略規劃；2011年至2015年派駐中國市場，掌管行動通訊業務與通路管理。2016年至2020年返回總部，善用其派駐經驗，為大中華區行動通訊事業產品行銷與策略規劃做出重要貢獻；2020年至2022年期間，再度前往中國市場，負責行動通訊產品策略性事業規劃與推進；並於2022年底正式到任台灣三星電子總經理。

擔任台灣三星總經理三年間，梁準原展現精準市場洞察與策略力，在多項產品線締造亮眼成績。在行動通訊領域，2025年三星智慧型手機於台灣在整體與高階Android機種均維持領先表現，並持續引領摺疊手機市佔第一。在消費性電子方面，2025年1至10月智慧顯示器銷售量、銷售額累計銷售第一，並帶領三星成為大尺寸智慧顯示器銷售龍頭，2025年98吋以上智慧顯示器銷售額達倍數成長、市佔突破八成；亦領先業界、率先在台引進AI Combo機型洗衣機，銷售量穩定成長。

此外，梁準原成功推動品牌體驗行銷，包括於指標演唱會提供Galaxy S系列免費實機試用，帶起網路「演唱會神機」話題、滲透消費者生活型態，推出多元跨界活動，讓創新科技無縫融入民眾日常。於內部品牌偏好（Proud To Own）調查便顯示，三星品牌指名度自2023年的35%成長至2025年的43%，已成為消費者心中無可取代的旗艦品牌。

