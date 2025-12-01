弘凱光電江蘇新廠正式啟用 搶攻車規 LED 與光學感測器市場

光電半導體整合方案供應商弘凱光電（5244）表示，斥資近2億人民幣打造的「弘凱光電（江蘇）工廠」已於12月30日正式舉辦開廠典禮並啟用。

弘凱指出，新廠占地約3.3萬平方公尺，將建置OPLGA光學感測器產線與車規級LED產線，將憑藉此新基地，全面支援國際車廠、智慧移動、智慧感測與AI機器人等新興應用，為公司未來十年成長奠定關鍵動能。

弘凱總經理曾智宏表示，江蘇新廠落成象徵弘凱正式邁入品牌25週年的全新篇章。面對AI、自駕車、矽光子等技術的快速演進，市場對高速傳輸與智慧感測的需求不斷攀升，公司將研發版圖延伸至系統域控方案，結合ICLED與光學感測器的高效率，以達到簡化設計、快速傳輸的目的。

曾智宏指出，這些技術成果不僅適用於車載與消費性通訊架構，也將進一步促進人機互動與機器人領域的創新，為跨領域系統升級創造更大價值。

據了解，江蘇新廠全面採用高規格建置。其中，光學感測器產線以千級無塵室打造，並導入OSAT等級的封測管理，以大幅提升高階感測器產品的量產彈性與品質。而車用LED產線則依萬級無塵室規範運作，聚焦微型化封裝與高精度製程，同時配備先進電性及光學量測設備，確保產品能符合國際車規對高穩定性與一致性的嚴格要求。

曾智宏進一步說明，全球市場需求已從單一光學技術，轉向需要同時整合光訊號、電子訊號與軟體演算法的光機電高效能運算系統。弘凱具備通訊架構研發專業，結合ICLED微型化技術與高精度光學感測封裝能力，有助於公司在車用、智慧感測、智慧製造與人形機器人等領域，推升高階車用光源及感測產品之成長動能，加速跨領域創新與AI技術的真正落地。