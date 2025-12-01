精成科併日商跨入Google供應鏈 瀚宇博母以子貴

華科集團瀚宇博（5469）旗下子公司精成科併購日商跨入Google供應鏈，法人看好瀚宇博母以子貴。

精成科是2024年底宣布宣布收購日本PCB製造公司Lincstech，今年初傳出Lincstech將成為Google旗下AI ASIC晶片的PCB供應商。

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博日前攜手PCBA/EMS子公司精成科召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資。

他指出，公司持續開拓高階技術能力應用，技術能力方面，子公司精成科Lincstech日本兩個工廠配合記憶體HBM、探針卡應用等需求。公司多點布局，讓客戶降低風險，24-40層HLC板新加坡已出貨220K年底前可達到320K，伺服器主板出貨65萬片目前看來市占率約6%，目標擴廠後持續上升。公司統計AI伺服器用板市占率約23%已達150K，瀚宇博加上精成科合計NB用板8,000萬片，市占率50%。