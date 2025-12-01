聽新聞
0:00 / 0:00
精成科併日商跨入Google供應鏈 瀚宇博母以子貴
華科集團瀚宇博（5469）旗下子公司精成科併購日商跨入Google供應鏈，法人看好瀚宇博母以子貴。
精成科是2024年底宣布宣布收購日本PCB製造公司Lincstech，今年初傳出Lincstech將成為Google旗下AI ASIC晶片的PCB供應商。
PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博日前攜手PCBA/EMS子公司精成科召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國更新全球製造據點現況。另外提及今年資本支出計劃已較先前預估不低於40億元超標達到60億元，提前應對客戶2027年需求準備產能投資。
他指出，公司持續開拓高階技術能力應用，技術能力方面，子公司精成科Lincstech日本兩個工廠配合記憶體HBM、探針卡應用等需求。公司多點布局，讓客戶降低風險，24-40層HLC板新加坡已出貨220K年底前可達到320K，伺服器主板出貨65萬片目前看來市占率約6%，目標擴廠後持續上升。公司統計AI伺服器用板市占率約23%已達150K，瀚宇博加上精成科合計NB用板8,000萬片，市占率50%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言