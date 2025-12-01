中科就業破6萬人大關！ 中科管理局估：明年再站上兆元園區

全球AI浪潮帶動產業動能，中部科學園區管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數破6萬人，貿易總額累計達1兆1355.52 億元，繼去年站穩兆元後，今年至8月底已達7058.42億元，預估全年營收有望再站上兆元關卡，達1兆900億元。

中科管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數6萬859 人，較去年同期成長 12.54%；貿易總額累計達1兆1355.52億元，年增 15.21%。此外，園區營業額繼去年站穩兆元後，今年至 8 月底已達7058.42 億元，較去年同期成長5.55%。

中科管理局說明，為滿足台積電先進製程所需的台中園區擴建二期計畫，先期水土保持工程已完工，公共設施規劃更著重生態保育與節能減碳，不僅保留大面積綠地，在施工階段更全面強化環境保護措施，包括清洗掃街、要求施工運輸車輛取得自主管理標章，以及全面採用第五期以上排放標準等。

中科管理局指出，台積電新廠擴建二期總面積約89.75公頃，已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約5000 億元年產值，並帶動約 4500 個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

中科管理局說明，中科在推動綠色園區更是不遺餘力，其環二用地所設置資源循環及再生中心為全台首座，預估每年可減少約 11 萬噸廢棄物，並降低事業廢棄物去化與清理風險；且透過循環再利用，預計每年可減碳約4萬噸，相當於110 座大安森林公園的吸碳量。

此外，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」也在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用。二林園區規劃循環經濟及綠能科技主題產業專區，持續推動中科朝向永續、低碳與節能方向邁進。近兩年，中科在引進綠能產業方面展現亮眼成果，期望藉由綠能創新技術導入，加速推動智慧應用的整合與普及。