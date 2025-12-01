快訊

中科就業破6萬人大關！ 中科管理局估：明年再站上兆元園區

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供

全球AI浪潮帶動產業動能，中部科學園區管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數破6萬人，貿易總額累計達1兆1355.52 億元，繼去年站穩兆元後，今年至8月底已達7058.42億元，預估全年營收有望再站上兆元關卡，達1兆900億元。

中科管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數6萬859 人，較去年同期成長 12.54%；貿易總額累計達1兆1355.52億元，年增 15.21%。此外，園區營業額繼去年站穩兆元後，今年至 8 月底已達7058.42 億元，較去年同期成長5.55%。

中科管理局說明，為滿足台積電先進製程所需的台中園區擴建二期計畫，先期水土保持工程已完工，公共設施規劃更著重生態保育與節能減碳，不僅保留大面積綠地，在施工階段更全面強化環境保護措施，包括清洗掃街、要求施工運輸車輛取得自主管理標章，以及全面採用第五期以上排放標準等。

中科管理局指出，台積電新廠擴建二期總面積約89.75公頃，已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約5000 億元年產值，並帶動約 4500 個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

中科管理局說明，中科在推動綠色園區更是不遺餘力，其環二用地所設置資源循環及再生中心為全台首座，預估每年可減少約 11 萬噸廢棄物，並降低事業廢棄物去化與清理風險；且透過循環再利用，預計每年可減碳約4萬噸，相當於110 座大安森林公園的吸碳量。

此外，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」也在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用。二林園區規劃循環經濟及綠能科技主題產業專區，持續推動中科朝向永續、低碳與節能方向邁進。近兩年，中科在引進綠能產業方面展現亮眼成果，期望藉由綠能創新技術導入，加速推動智慧應用的整合與普及。

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

精成科併日商跨入Google供應鏈 瀚宇博母以子貴

華科集團瀚宇博（5469）旗下子公司精成科併購日商跨入Google供應鏈，法人看好瀚宇博母以子貴。

鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

鐳洋科技（6980）宣佈，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black ...

半導體風雲／英特爾力挺羅唯仁 恐成台積電更大箭靶？

台積電提告前資深副總經理羅唯仁違背競業禁止並可能妨害營業祕密，雖然比外界預期得晚，但還是告了，倒是英特爾力挺羅回歸，讓整件事戲劇張力升高。英特爾背後是否「有人撐腰」尚不得而知。但法界人士透露，外商機構向來注重員工誠信，英特爾以「台積電對羅指控毫無根據」留任羅，表面上安撫內部質疑聲浪，但等於拉著整家公司和團隊為羅背書，未來可能反而成為台積電揪出觸法的箭靶。

傳蘋果M系列晶片轉單英特爾 法人：對台積電影響有限

市場傳出英特爾與蘋果達成協議，最快在2027年幫蘋果代工出貨，認為可能影響台積電（2330），但法人機構指出，原本IC設...

