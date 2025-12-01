快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，南北向則有北士科、經士林商圈、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線。

房市趨勢專家李同榮表示，此項輕軌計劃若能實現，再來加上台北矽谷創新4+1最後一張版圖社子島開發案加速完成，台北市北區門戶將大開，並成為未來AI宅大爆發延燒全台的發動引擎。

李同榮指出，ＡI新興科技應用需求大爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處日前大幅上修今年全年經濟成長率至7.37%，創下2011年以來15年新高。

在高基期下，預測2026年經濟成長仍達3.54%，AI產業鏈發展趨勢已儼然成為台灣下一座護國神山。

而產業髙成長下，政府順勢推出AI新十大建設，勢將由輝達總部落腳北士科做為發動引擎的起點，由北向南擴張，也因為高所得就業機會的提升，未來AI宅勢將大爆發取代台積宅並延燒全台。

李同榮指出，北士科輕軌十字規劃，將是蔣萬安台北矽谷4+1創新計劃的交通網完整的建構拼圖。

未來除了由北士科AI創新園區為主軸，往北延伸北投銜接新北淡水，往南延伸至大橋頭銜接民生汐止線，往西接士林紅線與天母商圈，往東接台北矽谷創新最後一張版圖「社子島」，再經蘆社大橋銜接新北蘆州。

他表示，北士科加上社子島開發成形後，未來北士科園區將涵蓋智慧醫療及ICT產業，政府T3、T4、T12基地，將鎖定AI相關上下游產業鏈廠商進駐，可預期未來，將迅速達到供不應求的局面。

而北士科AI園區引擎的推動，加上社子島的加速開發，將促使台北市北區門戶大開，社子島水岸住宅風貌將如台北曼哈頓智慧城市，成為全台最頂級智慧住宅區，指日可待。

李同榮建議，北士科輕軌計劃可由目前規劃的十字路線，延伸為屮字型路線，除了西延社子島，未來可藉蘆社大橋規劃，輕軌延伸至蘆州；東邊穿過士林紅線至蘭雅商圈。

若能克服路障，則可向上延伸至天母商圈；向北可延伸至紅線北投站；向南則連結民生汐止線寧夏夜市商圈。這樣中字型輕軌路網將更完整，北區門戶將因輕軌完整路網打通任督二脈，房市也將會由過去凹陷區，因北士科與社子島開發以及輕軌建設而翻轉為台北新信義計劃區。

示意圖。資料來源：台北市捷運局
示意圖。資料來源：台北市捷運局

延伸閱讀

輝達落腳後北士科發展動向 蔣萬安曝戰略評估兩方向

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

完成塗銷登記 北市府宣布北士科 T17、T18正式收回

輝達落腳北士科…北市府與新壽解約「放下心中大石頭」？李四川反應曝

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

鐳洋科技（6980）宣佈，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black ...

半導體風雲／英特爾力挺羅唯仁 恐成台積電更大箭靶？

台積電提告前資深副總經理羅唯仁違背競業禁止並可能妨害營業祕密，雖然比外界預期得晚，但還是告了，倒是英特爾力挺羅回歸，讓整件事戲劇張力升高。英特爾背後是否「有人撐腰」尚不得而知。但法界人士透露，外商機構向來注重員工誠信，英特爾以「台積電對羅指控毫無根據」留任羅，表面上安撫內部質疑聲浪，但等於拉著整家公司和團隊為羅背書，未來可能反而成為台積電揪出觸法的箭靶。

傳蘋果M系列晶片轉單英特爾 法人：對台積電影響有限

市場傳出英特爾與蘋果達成協議，最快在2027年幫蘋果代工出貨，認為可能影響台積電（2330），但法人機構指出，原本IC設...

鈺緯首度亮相Mini LED 醫療顯示器 搶攻國際Tier1醫療大單

鈺緯（4153）將於醫療科技展首度亮相Mini LED醫療顯示器。隨著醫療影像技術不斷追求更精確、真實的呈現，Mini ...

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（comput...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。