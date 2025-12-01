鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

鐳洋科技（6980）宣佈，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black Kite-1）」於台灣時間11月29日凌晨2:44，自美國加州范登堡太空軍基地，為美國西岸核心的太空發射中心，搭乘SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）Transporter-15航班成功發射，並順利進入軌道，正式啟動鐳洋科技低軌衛星星群部署計畫。

鐳洋董事長王奕翔表示，黑鳶1號順利入軌，是鐳洋科技從單顆衛星驗證邁向星群通訊的重要里程碑，也證明台灣民間團隊在低軌衛星自主研發的能力持續提升，鐳洋2026年陸續發射3顆新創追星計畫8U物聯網立方衛星。

國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製四顆8U立方衛星。「黑鳶1號」是承接新創追星計畫第一代3U立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」任務的升級版衛星。

衛星名稱取自黑鳶，俗稱老鷹，象徵聲音嘹亮、速度迅捷、適應力強，正好代表8U衛星在3U技術基礎上的全面升級。王奕翔表示，黑鳶1號順利入軌，是鐳洋科技從單顆衛星驗證邁向星群通訊的重要里程碑，也證明台灣民間團隊在低軌衛星自主研發的能力持續提升；特別感謝國家太空中心與工研院共同協作，強調這不只是技術整合，更是整體產業能力提升的關鍵。

未來，王奕翔強調，鐳洋將持續優化通訊酬載、陣列天線與星間鏈路技術，確保台灣在全球低軌通訊應用中保持自主且可持續的發展優勢。

黑鳶1號部署於約500至600公里高的太陽同步軌道（SSO），衛星每日經過台灣約1至2次，單次通聯約5分鐘，透過自主研發地面接收站完成同地與異地三方資料傳送，驗證整體通訊鏈路效能。此次任務聚焦於三項核心驗證，包括確認衛星系統的運作穩定性與精準指向能力、驗證鐳洋自研的Ku頻段高速通訊及LoRa低速通訊酬載，以及國家太空中心提供的高精度GPS接收器（GPSR）與太空級通用圖形處理器（GPGPU）。

相較於3U衛星，鐳洋表示，8U平台不僅搭載更多酬載，也支援更多使用者與多種使用情境，提供在網路難以架設或通訊死角地區的通訊解決方案，展現低軌物聯網通訊的多元應用可能。

鐳洋科技衛星專案總工程師林致宏表示，8U衛星的系統比過去更大、更複雜，過程中確實遇到不少挑戰，也常常挑燈夜戰，但沒有人喊累，因為大家心裡都明白，這不只是打造一顆衛星，而是在為台灣的太空通訊能力寫下一個新的起點。從設計、整合到測試，團隊一路全心投入，每個階段都不斷修正、突破。這次任務成功，對我們來說不只是技術上的成長，更是團隊默契與信心的累積，讓鐳洋對接下來的星群任務更有把握。

鐳洋表示，將持續推進低軌衛星星群計畫，預計2026年陸續發射3顆新創追星計畫8U物聯網立方衛星。這些衛星不只是技術實驗，更承載著台灣在低軌通訊領域的實力與決心。透過星群的運作，預期可建立初步的低軌物聯網通訊網絡，實現「從地到天」的即時資料傳遞。鐳洋致力將低軌通訊技術轉化為可實際應用的解決方案，建構完整可靠的通訊網絡。藉由星群力量，推動科技與生活無縫連接，讓台灣低軌衛星技術站上世界舞台。