彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

聯發科智在家鄉 野球革命團隊抱走影響力共創獎百萬獎金

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

第八屆聯發科（2454）「智在家鄉」得獎團隊日前揭曉。本屆智在家鄉競賽升級推出「影響力加速計畫」，更加協助獲獎團隊落實解決方案。評審團從來自全台各地的提案中，先選出18組團隊進行輔導，期間由聯發科與智在家鄉夥伴安謀（Arm）、日月光、益華電腦、vivo組成的跨企業顧問團，提供參賽團隊專業諮詢，並發表成果及評選。最終野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題獲「影響力共創獎」抱走百萬獎金，與獲得「潛力先鋒獎」的科技小農（蔥破難關）、可澍科技共三組團隊，能與聯發科進一步提案，申請所需的資源，加速創新計畫的實踐。

聯發科董事長蔡明介表示，智在家鄉競賽舉辦至今已邁入第八年，參賽團隊著眼的議題觸及社會上多個面向，所運用的工具也不斷隨著科技趨勢精進。聯發科為加速實踐這些創意能量，今年更深度地提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有不少過往的參賽團隊，帶著更成熟的議題解方回歸，也有不少團隊方案已過市場試煉，使這些社會創新方案更具永續力與影響力，也充分說明智在家鄉的「影響力加速計畫」不僅是智在家鄉的升級進化，更是聯發科對社會承諾的深化。

評審長吳靜吉指出，回顧歷屆入圍團隊，早期多以物聯網、區塊鏈、虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等技術為主，近年則逐漸導入深度學習、生成式AI、衛星影像與定位技術，甚至奈米技術與材料循環等尖端科技，提出以數據驅動的創新解決方案。此外，第八屆智在家鄉的團隊輪廓有大幅的轉變，過往多著重議題與科技創新概念論述，而今年有五組是過往參賽團隊，帶著更深刻的議題解方再次參賽，而入圍加速組的團隊過半數為登記立案的組織或社會企業，不僅具結構性、系統性的規劃與經營量能，團隊更能在追求收益與擴張的同時，持續以經營改善社會問題為最終目標。

同時，聯發科提到，第八屆的智在家鄉「影響力加速計畫」透過評審多元背景、企業陪跑機制，及與其他企業夥伴精準協助，提供團隊所需專業諮詢，協助團隊將提案落實為具體的可行方案，其中AIoT淨零智慧農業我最棒、Blue Sense Lab、Connect 10、BlueTrend 藍色脈動等4組團隊榮獲企業獎。

