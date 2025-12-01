弘凱江蘇廠啟用 建光學感測器與車規級LED產線

光電半導體整合方案供應商弘凱光電今天舉行江蘇工廠開廠典禮，宣布新廠啟用，斥資近人民幣2億元打造全新基地，占地約3.3萬平方公尺，建置光學感測器產線與車規級LED產線。

弘凱表示，結合新廠導入的先進光學封裝與檢測設備，將全面支援國際車廠、智慧移動、智慧感測與人工智慧（AI）機器人等新興應用，為未來10年的成長奠定關鍵動能。

弘凱說明，江蘇新廠全面採用高規格建置，光學感測器產線以千級無塵室打造，並導入OSAT（委外封裝測試）等級的封測管理。車用LED產線則依萬級無塵室規範運作，聚焦微型化封裝與高精度製程，並配備先進電性及光學量測設備，確保產品符合國際車規對高穩定性與一致性的要求。

弘凱光電總經理曾智宏表示，江蘇新廠落成後，有利面對AI、自駕車、矽光子等技術快速演進，市場對高速傳輸與智慧感測的需求不斷攀升，將研發版圖延伸至系統域控方案，結合ICLED與光學感測器的高效率，達到簡化設計、快速傳輸。

曾智宏指出，上述技術成果不僅適用於車載與消費性通訊架構，也將促進人機互動與機器人領域的創新，為跨領域系統升級創造更大價值。