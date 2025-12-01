快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

弘凱江蘇廠啟用 建光學感測器與車規級LED產線

中央社／ 台北1日電

光電半導體整合方案供應商弘凱光電今天舉行江蘇工廠開廠典禮，宣布新廠啟用，斥資近人民幣2億元打造全新基地，占地約3.3萬平方公尺，建置光學感測器產線與車規級LED產線。

弘凱表示，結合新廠導入的先進光學封裝與檢測設備，將全面支援國際車廠、智慧移動、智慧感測與人工智慧（AI）機器人等新興應用，為未來10年的成長奠定關鍵動能。

弘凱說明，江蘇新廠全面採用高規格建置，光學感測器產線以千級無塵室打造，並導入OSAT（委外封裝測試）等級的封測管理。車用LED產線則依萬級無塵室規範運作，聚焦微型化封裝與高精度製程，並配備先進電性及光學量測設備，確保產品符合國際車規對高穩定性與一致性的要求。

弘凱光電總經理曾智宏表示，江蘇新廠落成後，有利面對AI、自駕車、矽光子等技術快速演進，市場對高速傳輸與智慧感測的需求不斷攀升，將研發版圖延伸至系統域控方案，結合ICLED與光學感測器的高效率，達到簡化設計、快速傳輸。

曾智宏指出，上述技術成果不僅適用於車載與消費性通訊架構，也將促進人機互動與機器人領域的創新，為跨領域系統升級創造更大價值。

延伸閱讀

鈺緯科技Mini LED 醫療顯示器 展現高階醫療顯示技術與ODM 實力

鈺緯首度亮相Mini LED 醫療顯示器 搶攻國際Tier1醫療大單

聯電攻矽光子邁進收成期 預計2027年放量出貨 大啖 AI 商機

聯電避開紅潮 闢新藍海

相關新聞

鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

鐳洋科技（6980）宣佈，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black ...

半導體風雲／英特爾力挺羅唯仁 恐成台積電更大箭靶？

台積電提告前資深副總經理羅唯仁違背競業禁止並可能妨害營業祕密，雖然比外界預期得晚，但還是告了，倒是英特爾力挺羅回歸，讓整件事戲劇張力升高。英特爾背後是否「有人撐腰」尚不得而知。但法界人士透露，外商機構向來注重員工誠信，英特爾以「台積電對羅指控毫無根據」留任羅，表面上安撫內部質疑聲浪，但等於拉著整家公司和團隊為羅背書，未來可能反而成為台積電揪出觸法的箭靶。

傳蘋果M系列晶片轉單英特爾 法人：對台積電影響有限

市場傳出英特爾與蘋果達成協議，最快在2027年幫蘋果代工出貨，認為可能影響台積電（2330），但法人機構指出，原本IC設...

鈺緯首度亮相Mini LED 醫療顯示器 搶攻國際Tier1醫療大單

鈺緯（4153）將於醫療科技展首度亮相Mini LED醫療顯示器。隨著醫療影像技術不斷追求更精確、真實的呈現，Mini ...

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（comput...

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。