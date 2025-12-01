快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

雷虎操控6艘無人艇蜂群作戰 完成實戰化海上測試

中央社／ 台北1日電

無人機廠商雷虎科技今天宣布，11月28日在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地由單一導控站成功同時操控6艘6公尺級的海鯊號自殺式無人艇（USV），創下台灣無人艇發展的新里程碑。

雷虎表示，此次無人艇實際測試充分展現雷虎研發的先進無人艇控制與AI系統，並順利完成多種戰術編隊與秒級動態變陣。

雷虎說明，無人艇測試過程通訊穩定性方面，搭載英國DTC軍規抗干擾跳頻系統，在電磁干擾環境下，鏈路穩定度仍達到100%；匿蹤設計部分，採用低雷達截面積（RCS）匿蹤船身設計，大幅降低被敵方探測的機率。

群控能力方面，雷虎指出，此次無人艇成功即時切換雁行、閃電、一字橫陣等複雜編隊。在模擬遭遇敵艦時，6艘無人艇能於數秒內依指令完成分散或集中的動態變陣。

雷虎科技強調，「海鯊號SeaShark 680」無人艇具備精密的感測器、強大的群游控制技術，以及穩定可靠的通訊網絡，能夠進行即時資訊交換與動態調整。

雷虎科技指出，Seashark 680是台海不對稱作戰中最強大的「蜂群作戰」利器。本次6艇同時群游成功，證明台灣已擁有世界級的無人艇蜂群作戰能力。Seashark系列自殺式無人艇將成為守護台海最鋒利的不對稱載具武器。

展望未來，雷虎將加速爭取與中科院及國防部各軍種進行合作測試，以滿足實際作戰需求。雷虎的旗艦自殺式無人艇Seashark 800已於今年6月在中科院蘇澳外海比武大賽中展現優異的綜合性能。

目前國防部已啟動總額300億元、1350艘軍用無人艇採購案。雷虎表示，憑藉高國產化率、已完成軍規驗證與量產準備等優勢，將盡最大努力取得2026年國防標案，協助國軍打造最強海上不對稱戰力。

雷虎科技

延伸閱讀

雷虎「海鯊 SeaShark 680」無人艇蜂群作戰能力大躍進

美商IBCS整合美製國造防空飛彈指管 中科院：配合國軍需求技術評估中

南亞科爆違約交割4,386萬

亮光劃破夜空！中科院今晚試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

鐳洋科技（6980）宣佈，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black ...

半導體風雲／英特爾力挺羅唯仁 恐成台積電更大箭靶？

台積電提告前資深副總經理羅唯仁違背競業禁止並可能妨害營業祕密，雖然比外界預期得晚，但還是告了，倒是英特爾力挺羅回歸，讓整件事戲劇張力升高。英特爾背後是否「有人撐腰」尚不得而知。但法界人士透露，外商機構向來注重員工誠信，英特爾以「台積電對羅指控毫無根據」留任羅，表面上安撫內部質疑聲浪，但等於拉著整家公司和團隊為羅背書，未來可能反而成為台積電揪出觸法的箭靶。

傳蘋果M系列晶片轉單英特爾 法人：對台積電影響有限

市場傳出英特爾與蘋果達成協議，最快在2027年幫蘋果代工出貨，認為可能影響台積電（2330），但法人機構指出，原本IC設...

鈺緯首度亮相Mini LED 醫療顯示器 搶攻國際Tier1醫療大單

鈺緯（4153）將於醫療科技展首度亮相Mini LED醫療顯示器。隨著醫療影像技術不斷追求更精確、真實的呈現，Mini ...

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（comput...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。