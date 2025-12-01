快訊

鈺緯科技Mini LED 醫療顯示器 展現高階醫療顯示技術與ODM 實力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

專業醫療顯示器廠商鈺緯（4153）1日宣布，將於醫療科技展首度亮相Mini LED醫療顯示器。這項產品突破LCD面板在背光模組上的限制，透過Mini LED的2,304區獨立控光模組，能在手術房應用中，能展現更精確的亮度控制、更細膩的分區光源與更均勻的影像品質，服務國際第一階（Tier 1）醫療客戶的需求。

鈺緯科技參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館1館4樓展示最新高階手術室用顯示器，合力打造智慧醫療新未來。

鈺緯科技總經理劉淑琪表示，鈺緯的核心競爭力，在於能精準轉譯面板技術與醫療需求。面對Mini LED的技術浪潮，鈺緯不僅提供硬體製造，更透過光學調校與系統整合，協助國際Tier 1客戶解決開發痛點，讓新世代的高階影像技術能更快、更安全地導入臨床應用。

此次展出除了一覽Mini LED技術導入醫療的早期開發階段成果外，鈺緯亦同步展出65吋光學貼合手術房顯示器、27吋OLED超音波顯示器等國際客戶量產品項。透過全方位的展示，讓醫療端、品牌端與合作夥伴能一站式掌握趨勢藍圖以及量產實績。

鈺緯科技擁有30年醫療顯示專業經驗，具備從產品定義、技術選型、影像調校、系統整合、醫規導入到量產製造的端到端ODM/OEM能力，並能依不同醫療情境，如超音波、手術房設備串接等提供特色顯示方案，高效協助客戶將最前瞻的技術，快速且穩定地轉化為市場上具競爭力的產品。

