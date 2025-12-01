Coupang 酷澎在韓爆發個資外流事件 台灣未受影響

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3,370萬個，根據韓聯社報導，資料疑為酷澎內部已離職的員工外流，而非外部駭客所致。Coupang酷澎則公告，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。目前公司持續調查此事件，與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為 3,370 萬筆。遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

