鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海（2317）擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（compute tray）大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機。

業內人士表示，Google以其自研TPU打造的AI伺服器，主要分為兩個機櫃，其中一個機櫃是TPU，另一機櫃即運算托盤。根據Google提出的路徑規格，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率。隨著明年Meta計劃採用Google的TPU，部署在其AI資料中心，鴻海（2317）左右逢源，成為大贏家。

TPU是由Google自行設計的ASIC。Google表示，為了處理其服務（如語音辨識、影像處理、大規模推薦系統）中的機器學習運算需求，傳統CPU／GPU架構效率不敷使用，因此，從2015年起內部開始部署TPU，專門用於加速機器學習（ML）／深度學習模型的訓練與推論。

Google在2025年公布第七代TPU，名為TPU v7 Ironwood，這一代設計特別針對「推論」（inference）場景，而非僅訓練。其中，亮點在於可串接9,216顆晶片一個Pod（集群），顯示極大規模運算能力，且每片晶片配備高頻寬記憶體（HBM3e或類似）與進階互連技術，以支援巨量運算／資料搬移。

Google於11月18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系，掀起AI市場新旋風，也讓Google自家TPU跟著聲名大噪。

鴻海透露，目前集團每周生產超過1,000個AI伺服器機櫃，目標是在2026年底，達到每周組裝2,000多個，而且為了深化美國市場，未來在美國製造，不是只有伺服器組裝，包括纜線、網路設備、散熱與電源系統等關鍵零組件，都將在美國生產。

鴻海與Google的合作，不僅在ASIC伺服器，還延伸到AI機器人。鴻海已攜手Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic在美國成立合資企業，打造未來的AI機器人工廠。

根據雙方規劃，將整合Intrinsic的AI平台與鴻海的智慧製造平台，目標實現自適應的智慧機器人解決方案，進一步提升鴻海的生產設施，乃至整個生態系統的效率。