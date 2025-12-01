快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海奪Google伺服器大單。路透
鴻海奪Google伺服器大單。路透

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海（2317）擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（compute tray）大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機。

業內人士表示，Google以其自研TPU打造的AI伺服器，主要分為兩個機櫃，其中一個機櫃是TPU，另一機櫃即運算托盤。根據Google提出的路徑規格，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率。隨著明年Meta計劃採用Google的TPU，部署在其AI資料中心，鴻海（2317）左右逢源，成為大贏家。

TPU是由Google自行設計的ASIC。Google表示，為了處理其服務（如語音辨識、影像處理、大規模推薦系統）中的機器學習運算需求，傳統CPU／GPU架構效率不敷使用，因此，從2015年起內部開始部署TPU，專門用於加速機器學習（ML）／深度學習模型的訓練與推論。

Google在2025年公布第七代TPU，名為TPU v7 Ironwood，這一代設計特別針對「推論」（inference）場景，而非僅訓練。其中，亮點在於可串接9,216顆晶片一個Pod（集群），顯示極大規模運算能力，且每片晶片配備高頻寬記憶體（HBM3e或類似）與進階互連技術，以支援巨量運算／資料搬移。

Google於11月18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系，掀起AI市場新旋風，也讓Google自家TPU跟著聲名大噪。

鴻海透露，目前集團每周生產超過1,000個AI伺服器機櫃，目標是在2026年底，達到每周組裝2,000多個，而且為了深化美國市場，未來在美國製造，不是只有伺服器組裝，包括纜線、網路設備、散熱與電源系統等關鍵零組件，都將在美國生產。

鴻海與Google的合作，不僅在ASIC伺服器，還延伸到AI機器人。鴻海已攜手Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic在美國成立合資企業，打造未來的AI機器人工廠。

根據雙方規劃，將整合Intrinsic的AI平台與鴻海的智慧製造平台，目標實現自適應的智慧機器人解決方案，進一步提升鴻海的生產設施，乃至整個生態系統的效率。

Google AI 鴻海

延伸閱讀

蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

00881受惠Google TPU 強勢崛起！聯發科、廣達、智邦...成分股大噴發

輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

2025創新論壇／鴻海喊話引領台企「抱團出海」

相關新聞

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（comput...

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積...

台灣機殼廠東南亞啟動擴產計畫 三個利基

台灣機殼廠勤誠、晟銘電、jpp-KY與營邦陸續在馬來西亞、泰國、越南等東南亞各國啟動擴產計畫，迎接大陸雲端巨頭與愈來愈多...

聯電攻矽光子邁進收成期 預計2027年放量出貨 大啖 AI 商機

輝達預計於下世代AI平台Rubin大量導入矽光子元件，引爆矽光子需求大開，吸引晶圓代工龍頭台積電積極布局矽光子之餘，聯電...

聯電避開紅潮 闢新藍海

大陸晶圓代工廠近年大舉擴充產能，成熟製程陷入紅海，僅靠比價競爭難以為繼，面對紅潮來勢洶洶，聯電正加速轉型，以既有特殊製程...

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

ASIC伺服器崛起，鴻海積極搶單，成為繼輝達GPU伺服器以外的第二成長曲線。據悉，鴻海通吃主要雲端服務供應商（CSP）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。