長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
ASIC伺服器崛起，鴻海積極搶單，成為繼輝達GPU伺服器以外的第二成長曲線。圖／AI生成
ASIC伺服器崛起，鴻海積極搶單，成為繼輝達GPU伺服器以外的第二成長曲線。圖／AI生成

ASIC伺服器崛起，鴻海（2317）積極搶單，成為繼輝達GPU伺服器以外的第二成長曲線。據悉，鴻海通吃主要雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器訂單，且奪單占比最高，不僅Google的TPU v6p，亞馬遜AWS的Trainium與微軟Maia等主流ASIC架構，皆將鴻海列為核心供應商。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單，不過，董事長劉揚偉先前已公開表示，不論GPU或ASIC伺服器，鴻海都會提供，因為集團累積了豐富的生產經驗，明年AI業界新平台持續百花齊放，鴻海會依照客戶需求，提供對應的解決方案。

鴻海在各AI平台的市占率都超過四成，2026年的ASIC伺服器維持高速或是翻倍成長。至於市場預估GPU與ASIC占比約8：2，鴻海也會趨近這個比率。

