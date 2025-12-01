中華電信加薪發3億大紅包 2.2萬名員工明年定額加2,400元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。記者陳正興／攝影
電信龍頭中華電信（2412）營收、獲利持續成長，加薪、獎金、休假等福利再加碼，讓2.2萬名員工幸福感滿滿。中華電信董事長簡志誠昨（30）日主持集團結婚典禮時宣布，2026年將加薪、加發交通津貼，並爭取一次性獎金，增加身心調適假、生日假，更提供剛加入的同仁三天特休假。

簡志誠宣布，2026年新增福利政策，包含薪資與津貼提升，定額加薪2,400元、增給交通津貼1,500元，同時向董事會爭取一次性激勵金，至少15,000元。估算中華電信明年發給員工超過3億元大紅包。

此外，台灣強攻6G、衛星，台北電腦公會串連產業界，今（1）日將成立次世代通訊產業聯盟，由中華電信董事長簡志誠擔任聯盟首任會長。簡志誠昨日透露，將助力台廠，打入世界供應鏈，攜手打「國際盃」。

除加薪、加津貼、加激勵獎金，中華電信還提升「休假」福利，新增身心調適假三天、生日假一天，原本事假七天只有前五天支薪，2026年起改成七天事假都有薪水，家庭照顧價可延長七天無薪而不影響獎金，首年加入公司的同仁原本沒有特休假，特別把低於三天特休的同仁，保證至少有三天特休假。

中華電信2022年起調薪，加計2026年調薪幅度，共調薪1.26%及每人定額加薪10,400元。

2024年、2025年新增伙食津貼共3,000元，2025年、2026年連兩年新增交通津貼共2,500元，總計每個月光是定額加薪、各類津貼達15,900元。中華電信2021年開始加發一次性獎金，包含2026年爭取至少1.5萬元獎金，六年共發出超過8萬元。

中華電信指出，秉持「同仁為最重要的資產」理念，追求永續經營與穩健成長，也致力於促進同仁權益與福利，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻ARPU亦穩定提升，今年前十月每股純益4.2元，營收、獲利都超過年度財測高標，調超薪資等福利與同仁共享經營成果。

中華電信昨天舉行2025年「結髮同心 一生相伴」員眷集團婚禮，邀來衛生福利部次長莊人祥擔任證婚人，簡志誠及總經理林榮賜擔任主婚人，為72對新人獻上祝福。莊人祥指出，2010年以來已牽成801對佳偶，且育兒政策用心，生育補助每胎提高至8萬元、產假延長至13周，以及建置多處職場教保中心，讓員工在工作之餘，也能規劃家庭生活。

中華電信自1963年舉辦第一屆員工集團結婚至今超過一甲子。簡志誠強調，持續推動多項婚育與員工福利政策，打造完善的工作與家庭平衡環境，成為員工最堅實後盾。

中華電信 加薪 董事長

