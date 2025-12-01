聯電攻矽光子邁進收成期 預計2027年放量出貨 大啖 AI 商機

輝達預計於下世代AI平台Rubin大量導入矽光子元件，引爆矽光子需求大開，吸引晶圓代工龍頭台積電積極布局矽光子之餘，聯電（2303）也攜手國際重量級研發機構比利時微電子研究中心（IMEC）揮軍矽光子領域，將邁入收成階段，有望明年邁入試產，2027年放量出貨，大啖AI商機。

法人認為，過去聯電多依賴成熟製程，成長性受限，矽光子大部分使用28奈米、22奈米等平台，反讓聯電具備天然優勢，切入矽光子前段製程之後，將能讓聯電朝更高單價產品、高毛利產品線拓展，提升營運績效。

業界透露，聯電布局矽光子將有大斬獲，該公司與全球半導體關鍵技術研發中心IMEC結盟，聯電負責矽光子晶圓代工前段製程，採用其28／22奈米製程平台，預計2026年試產、2027年放量，是聯電將其成熟製程轉向高附加價值應用的關鍵一躍，亦是其瞄準AI新架構大浪潮的重要戰略。

聯電強調，集團積極完善先進封裝布局，矽光子也是其中一環。業界分析，IMEC是全球微電子與奈米技術研究重鎮，長年與台積電、英特爾等科技巨頭合作，被視為歐盟晶片法的核心支柱，其矽光子研究位居世界第一梯隊，從波導、調變器到熱效應管理、EDA模型均具全球領先優勢。

業界分析，隨著AI訓練與推論的資料傳輸量愈來愈大，傳統銅線傳輸已無法支撐800G、1.6T甚至更高階網路交換器的功耗與延遲需求，矽光子成為全球資料中心更新世代的共識技術，主因矽光子技術具備功耗降低十倍以上、延遲改善十至20倍，以及傳輸距離與頻寬同步大幅提升等優勢。

據了解，輝達將在今年推出的新世代Rubin架構起，大量在AI伺服器導入矽光子及CPO技術。輝達在AI伺服器市場腳步迅速，台積電已投入矽光子相關研發，如今聯電跟著投入矽光子相關領域，也將迎來收成。

聯電此次攜手IMEC揮軍矽光子，業界分析有三大優勢，首先是聯電不用從零開始摸索矽光子元件設計規則，能直接取得IMEC的光子PDK、聯合開發驗證；其次是大幅縮短商業化量產時間，最後則是與國際大客戶的技術對接更順暢。

法人認為，聯電揮軍矽光子，有助進一步打入AI伺服器、資料中心等核心供應鏈，若2027年如期放量，聯電將成為全球CPO供應鏈中，不可或缺的晶圓製造要角。