台灣機殼廠東南亞啟動擴產計畫 三個利基

台灣機殼廠勤誠（8210）、晟銘電（3013）、jpp-KY（5284）與營邦（3693）陸續在馬來西亞、泰國、越南等東南亞各國啟動擴產計畫，迎接大陸雲端巨頭與愈來愈多廠商前往東南亞布局AI算力帶來的在地供應商機，台灣機殼廠均高喊「準備好了」。

機殼業者認為，在東南亞擴產一方面能降低地緣政治風險，一方面可貼近AI供應鏈聚落，且當地人力成本也相對低廉，有助提升接單競爭力。

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠為因應客戶需求，大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估2026年5月試量產，最快明年中步入正式量產階段。

勤誠已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠都會在明年加入生產行列，因此對明年營運充滿信心。

同時，機櫃新業務也在今年展開，有望成為勤誠第二大產品線。

jpp-KY為了迎接亞馬遜AI機櫃訂單以及台達電旗下泰達電AI電源機殼大單，預計明年將在泰國大舉擴大產能。

其中，jpp-KY明年機櫃產能可望增加20%，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，將是未來獲利主要來源。

晟銘電則是在泰國、台灣兩地同步擴產，新產能將在明年陸續加入，目前泰國廠已進入試產階段，明年首季將步入量產，台灣中壢廠也正在規劃擴產中，估計整體Sidecar產能有望翻倍成長。

營邦為超微次世代AI平台MI450首家台灣機殼供應鏈，為因應客戶未來需求，營邦已於台灣、越南兩地同步擴產；其中，越南已進入小量生產，年底前完成量產準備，主要生產北美客戶明年所需的產品，而桃園富岡廠也已陸續將自動化生產設備移過去，該廠區產能是蘆竹舊廠的兩倍，待產能到位之後，有利爭取更多新客戶。