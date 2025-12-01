快訊

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積龐大。（路透）

阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積龐大，更須就近供應，jpp-KY（5284）、晟銘電（3013）、勤誠（8210）、營邦（3693）等台灣機殼廠東南亞產能成為當紅炸子雞，躍供應鏈要角，迎來新一波成長動能。

《金融時報》報導，大陸AI大咖為突破美國封鎖，並爭搶海外雲端市場商機，正緊鑼密鼓將AI模型訓練任務移往新加坡、馬來西亞、泰國、越南等地，透過在當地租賃數據中心，建立AI硬體基礎設施。

知情人士透露，大陸AI巨頭們「繞道」東南亞建立AI資料中心，有望刺激當地零組件需求，尤其是機殼與機櫃因不涉及AI算力等敏感問題，而且機櫃體積龐大，需要就近供應，對長期在東南亞布局的台廠是一大利多。

隨著各國政府將AI基礎建設視為下一波競爭焦點，美國與大陸CSP業者近年來都不斷擴大AI相關資本支出；其中，阿里巴巴旗下阿里雲已投入超過人民幣4億元，在全球各地擴張AI業務，目前該公司在中國大陸以外，共有29個區域建有資料中心，為陸系AI巨頭中布局最深、最廣的企業。

華為也不遑多讓，除積極深耕大陸市場，也開始向周邊地區擴張。

數據在地化已是當前AI時代新趨勢，許多跨國企業或者東南亞獨角獸企業基於隱私或商業考量，不願意將數據存在中國大陸境內，因此都會要求陸系科技巨頭在當地建立資料中新，藉此標榜「數據不離境」，以符合當地法規，並消除客戶疑慮。

法人認為，隨著星馬逐漸形成陸系科技巨頭建立AI資料中心的聚落，台灣機殼廠多已具備出貨AI伺服器機殼、機櫃的經驗，位於東南亞的產能也相當龐大，有望藉此切入供應鏈。

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

