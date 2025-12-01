聽新聞
0:00 / 0:00
基辛格：台積赴美 無助降低晶片依賴
美國晶片大廠英特爾近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報專訪時表示，台積電赴美設廠無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。此外，他二○二一年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。
基辛格重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格受訪時被問到問題出在哪裡，他說，「（英特爾）衰敗程度，比我的認知更深也更嚴重。」
基辛格說，在他回鍋之前的五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18Ａ製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言