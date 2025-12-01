快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

聽新聞
0:00 / 0:00

基辛格：台積赴美 無助降低晶片依賴

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導

美國晶片大廠英特爾近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報專訪時表示，台積電赴美設廠無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。此外，他二○二一年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格受訪時被問到問題出在哪裡，他說，「（英特爾）衰敗程度，比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格說，在他回鍋之前的五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18Ａ製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。

晶片 台積電

延伸閱讀

美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

相關新聞

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（comput...

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊等大陸AI巨頭揮軍東南亞建置海外AI算力，並擴大採購當地生產零組件，尤其AI伺服器機櫃體積...

台灣機殼廠東南亞啟動擴產計畫 三個利基

台灣機殼廠勤誠、晟銘電、jpp-KY與營邦陸續在馬來西亞、泰國、越南等東南亞各國啟動擴產計畫，迎接大陸雲端巨頭與愈來愈多...

聯電攻矽光子邁進收成期 預計2027年放量出貨 大啖 AI 商機

輝達預計於下世代AI平台Rubin大量導入矽光子元件，引爆矽光子需求大開，吸引晶圓代工龍頭台積電積極布局矽光子之餘，聯電...

聯電避開紅潮 闢新藍海

大陸晶圓代工廠近年大舉擴充產能，成熟製程陷入紅海，僅靠比價競爭難以為繼，面對紅潮來勢洶洶，聯電正加速轉型，以既有特殊製程...

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

ASIC伺服器崛起，鴻海積極搶單，成為繼輝達GPU伺服器以外的第二成長曲線。據悉，鴻海通吃主要雲端服務供應商（CSP）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。