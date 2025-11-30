晨禎盃羽球公開賽 台積電、大立光等64隊企業齊聚較勁

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
為迎接第七屆賽事，今年特別邀請台灣羽壇代表性球星周天成到場站台。記者宋健生/攝影
由晨禎營造集團與台中市政府運動局共同舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」，30日在中興大學體育館盛大登場。本屆吸引64支企業隊伍參賽，包括台積電、聯發科、大立光、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團等知名企業，匯聚近千名選手與觀眾同場，再次展現中台灣企業運動的強大能量。

為迎接第七屆賽事，主辦單位今年特別邀請台灣羽壇代表性球星周天成到場站台。周天成曾三度征戰奧運、世界排名最高至第二名，多次在台北羽球公開賽、世界巡迴賽奪冠，是台灣最具影響力的羽球選手之一。

開幕儀式中，安排一場象徵城市與企業攜手合作的雙打友誼賽，由周天成搭檔麗晨建設董事長張秀吻，迎戰台中市政府運動局長游志祥與建設局長陳大田，以運動連結城市，為賽事揭開最高潮的序幕。

晨禎盃自創立以來，即以「企業團隊運動」為核心，每年吸引科技、製造、金融、營建、餐飲等企業組隊參賽，不僅強化企業健康文化，也成為台中年度指標性的企業羽球賽事。

今年第七屆更與國際賽事接軌，賽程全面採用 與台北羽球公開賽同級國際級專業計分系統，提供選手國際賽的競技體驗。

延續歷屆公益賽事精神，今年將所有報名費全額捐贈「十方啟能中心」，資助該中心的日照服務、康復治療等計畫，以協助提升身心障礙者獨立生活的能力為目標。七年來，晨禎盃透過企業響應、參賽者支持與公益累積，讓比賽不只是比賽，更成為能真正改善生活、帶來力量的行動平台。

晨禎營造總經理王水樹表示：「晨禎盃不只是一場企業賽事，它串聯了運動、公益、企業文化與城市能量。看到來自不同產業的朋友，用汗水與笑容把球場填滿，是我們堅持七年的最大動力。」

周天成也在現場分享，他非常珍惜能與企業、政府及民眾一起推動羽球運動的機會，「希望透過運動的力量，讓更多人走進球場，也讓公益被更多人看見。」

第七屆晨禎盃羽球公開賽全天於中興大學體育館進行，精彩賽事持續展開，主辦單位也邀請球迷與市民前來觀賽，感受企業與城市共同揮拍的熱度與力量。

本屆吸引64支企業隊伍參賽，包括台積電、聯發科、大立光等知名企業。記者宋健生/攝影
延續歷屆公益賽事精神，今年將所有報名費全額捐贈「十方啟能中心」。記者宋健生/攝影
「第七屆晨禎盃羽球公開賽」今(30)日在國立中興大學體育館盛大登場。記者宋健生/攝影
運動 羽球 周天成

