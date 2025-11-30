次世代通訊聯盟將成立 簡志誠：發展國家隊打國際盃

快訊

中央社／ 台北30日電

台灣次世代通訊產業聯盟將成立，搶進6G、衛星通訊等全球賽道，預計由中華電信董事長簡志誠擔任會長。他表示，集合台灣通訊業者之力，發展「國家隊」，盼建言政府、接軌國際，助台灣加入世界供應鏈手打「國際盃」。

面對6G、低軌衛星、非地面網路（NTN）等新興通訊技術加速發展趨勢，台北市電腦商業同業公會（TCA）宣布成立台灣次世代通訊產業聯盟（Taiwan Next Gen Communications Alliance，TNGCA），成立記者會將於12月1日舉行，簡志誠將擔任會長。

中華電信今天舉辦集團結婚典禮，簡志誠在會後對中央社記者表示，台灣次世代通訊產業聯盟將朝「國家隊」的方向發展。次世代通訊到來，現在行動通訊是5G，接續就是6G，加上低軌衛星發展，全球通訊速度越來越快，台灣相關通訊業者必須組成一個聯盟，促成1加1大於2的效益，「才不會各自做各自的，這樣力量也小；台灣現在各方面都不缺，但要趕快往前進。」

他進一步指出，聯盟成立後有幾個主要方向，也希望建言政府幫忙企業，盼經濟部、數位部等共同協助產業升級，以及電信該提供哪些服務；另外，要如何跟國際接軌，除了接軌國際標準外，會探討電子製造業如何在一波從台灣加入世界供應鏈，到東亞國家、歐洲、中南美洲國家等地「打國際盃」。

中華電信總經理林榮賜表示，跟往年相比，台灣現在正處在一個最好的時代。第1，衛星對台灣非常重要，一定要加速布局；第2，台灣的AI是全世界關注，協助台灣站到很好的位置；第3，台灣資通訊、物聯網都很強，正處在一個關鍵且基礎很好的時刻，期望集合各界一起尋找潛力。

台灣次世代通訊產業聯盟集結地面設備、衛星服務、衛星本體、高空平台（HAPS）及行動通訊等領域的核心業者。聯盟表示，成立目的為呼應總統賴清德提出的「5大信賴產業」與競逐太空的施政藍圖，聯盟將以3大方向推動台灣整體產業量能。

第1，強化5G/6G、衛星通訊、HAPS等技術研發，打造高韌性通訊網路；第2，鏈結3GPP、HAPSAlliance、O-RAN Alliance等國際組織，強化標準協作與技術接軌；第3，促進跨產業聚合，深化產學研合作，厚植台灣未來通訊人才。

聯盟表示，盼帶動台灣在國際通訊舞台的能見度，擴大技術商機，打造下一座驅動國家競爭力的「護國神山級產業」。

