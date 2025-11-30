快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

中華電明年加薪3900元 簡志誠：爭取再發逾3億獎金

中央社／ 台北30日電

中華電信董事長簡志誠今天在集團婚禮上宣布，預計明年再調薪新台幣2400元、增加交通津貼1500元，並向董事會爭取加發至少1萬5000元一次性激勵金；換算中華電明年有望再發至少3億元的員工大紅包。

中華電信今天舉辦集團結婚典禮，共有72對新人參與。簡志誠今天表示，中華電信是幸福企業，已規劃明年加薪方案，今年初已定額加薪2400元，預計明年開始，會再加薪2400元，交通津貼再增加1500元，從原來的1000元，變成2500元。

簡志誠進一步表示，近期將向董事會爭取加發至少1萬5000元一次性激勵金；換算下來，中華電員工明年有望合計再領至少3億元的員工大紅包。

簡志誠在去年12月底曾表示，擬向董事會爭取加發一次性獎勵金，結果優於預期，董事會通過每名員工加發2萬元獎勵金；以員工數約2.2萬人計算，估計發出總額超過4億元的獎金。

簡志誠表示，明年除了這3項加薪福利外，還要設立身心調適假3天、生日假1天；事假14天也從前5日給薪外，提升為前7天都有薪水；並從7天有薪水家庭照顧假，再增加7天無薪照顧假。

簡志誠會後表示，加上明年的計畫，中華電將至少連續5年加薪。

根據中華電信員工內部信，中華電組織暨人才發展處表示，營運成果預期持續有亮眼的成績，結算至今年第3季財務表現穩健成長，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）也維持穩定提升，帶動整體營收和獲利持續向上。

中華電已規劃將於115年度辦理加薪，第1，每人職階待遇調增2400元；第2，每人增給交通津貼1500元；第3，每人加發一次性激勵金，朝至少1萬5000元向董事會爭取。

中華電信 董事長 加薪

延伸閱讀

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚

產品打折、員工加薪 陸連鎖餐飲集團西貝店鋪再現人潮

相關新聞

2025台歐晶片創新論壇 聚焦進封裝、矽光子與新興記憶體

為回應全球晶片技術加速演進的趨勢，深化台灣與歐洲在半導體科研與人才上的長期合作，國家實驗研究院與比利時微電子研究中心（i...

中華電信福利爆棚！加薪、交通津貼、獎金…還加休假

中華電信營收、獲利持續成長，加薪、休假福利雙管齊下，讓員工幸福感滿滿！中華電信董事長簡志誠30日參加中華電信集團結婚時宣...

台歐晶片創新論壇 國研院攜產官學研深化半導體合作

為深化台灣與歐洲在半導體科研與人才上的合作，國家實驗研究院與比利時微電子研究中心（imec）、歐洲IC實作中心（Euro...

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

天風證券蘋果供應鏈知名分析師郭明錤，在社群平台X上發文指出，英特爾（Intel）預計最快在2027年，就會開始供應最低階...

蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

據供應鏈消息指出，蘋果首款折疊機iPhone Fold目前已進入工程驗證與預量產流程，只剩下細部設計待調整，明年底前將發...

蘋果折疊機售價估7.5萬 考驗果粉信仰

蘋果首款折疊機iPhone Fold已箭在弦上，推估最快明年第3季或年底前就會推出，市場傳出售價恐怕相當昂貴，預料價格上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。