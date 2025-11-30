中華電明年加薪3900元 簡志誠：爭取再發逾3億獎金

中華電信董事長簡志誠今天在集團婚禮上宣布，預計明年再調薪新台幣2400元、增加交通津貼1500元，並向董事會爭取加發至少1萬5000元一次性激勵金；換算中華電明年有望再發至少3億元的員工大紅包。

中華電信今天舉辦集團結婚典禮，共有72對新人參與。簡志誠今天表示，中華電信是幸福企業，已規劃明年加薪方案，今年初已定額加薪2400元，預計明年開始，會再加薪2400元，交通津貼再增加1500元，從原來的1000元，變成2500元。

簡志誠進一步表示，近期將向董事會爭取加發至少1萬5000元一次性激勵金；換算下來，中華電員工明年有望合計再領至少3億元的員工大紅包。

簡志誠在去年12月底曾表示，擬向董事會爭取加發一次性獎勵金，結果優於預期，董事會通過每名員工加發2萬元獎勵金；以員工數約2.2萬人計算，估計發出總額超過4億元的獎金。

簡志誠表示，明年除了這3項加薪福利外，還要設立身心調適假3天、生日假1天；事假14天也從前5日給薪外，提升為前7天都有薪水；並從7天有薪水家庭照顧假，再增加7天無薪照顧假。

簡志誠會後表示，加上明年的計畫，中華電將至少連續5年加薪。

根據中華電信員工內部信，中華電組織暨人才發展處表示，營運成果預期持續有亮眼的成績，結算至今年第3季財務表現穩健成長，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）也維持穩定提升，帶動整體營收和獲利持續向上。

中華電已規劃將於115年度辦理加薪，第1，每人職階待遇調增2400元；第2，每人增給交通津貼1500元；第3，每人加發一次性激勵金，朝至少1萬5000元向董事會爭取。