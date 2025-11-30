中華電信福利爆棚 加薪、交通津貼、獎金！還加休假！

中華電信營收、獲利持續成長，加薪、休假福利雙管齊下，讓員工幸福感滿滿！中華電信董事長簡志誠30日參加中華電信集團結婚時宣布，中華電信2026年將加薪，加發交通津貼，爭取一次性獎金。

同時，簡志誠也宣布增加休假福利，增加身心調適假三天、生日假一天，原本事假七天只有前五天支薪，2026年起將改成七天事假都有薪水，而首年加入公司的同仁原本沒有特休假，特別把第一年低於三天特休的同仁，給予三天特休假。

中華電信2026年度辦理加薪，以實際行動與員工共享經營成果每人職階待遇調增2,400元；每人增给交通津貼1,500元，同時，將向董事會爭取，每人加發一次性激勵金，朝至少15,000元為目標。

中華電信公告原文如下：

中華電信始終秉持「同仁為最重要的資產」的核心理念，在追求永續經營與穩健成長的同時，也持續致力於促進每位同仁權益與福利，並提供和諧多元共融的職場環境。

經過這一年來大家的努力，公司的營運成果預期持續有亮眼的成績。結算至今年第三季，公司財務表現穩健成長，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻 ARPU 亦維持穩定提升，帶動公司整體營收和獲利持續向上。

這些成果有賴全體同仁在各自崗位上的努力付出與堅持不懈。為了感謝各位同仁的付出，並鼓勵大家持續追求卓越,公司已規劃將於明年（115年度）辦理加薪,以實際行動與員工共享經營成果：

1.每人職階待遇調增2,400元。

2.每人增给交通津貼1,500元

3.每人加發一次性激勵金，朝至少15,000元向董事會爭取。

展望未來，市場環境和產業變化迅速，公司仍需不斷精進與創新，方能維持領先地位，希望大家能齊心協力、繼續加油衝刺，一起讓公

司永續經營、再創佳績！

永遠走在最前面

Always Ahead

組織曁人才發展處 敬啟