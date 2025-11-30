大疆消費型無人機稱霸 專家：台灣品牌具資安優勢

中國無人機品牌大疆長年稱霸全球消費型無人機市場，專家指出，歐美品牌在商用領域較具優勢，台灣品牌除了技術佳，還擁有資安與供應鏈自主等強項，但因缺乏消費端布局，仍需在軟體穩定度、產品迭代與生態系上持續深耕，才能站穩市場。

大疆創新（DJI）在全球消費型無人機市場取得壓倒性優勢，根據研調機構數據，美國市場上消費型無人機幾乎被大疆壟斷，市占率一度超過90%，全球市場占有率也超過70%。

大疆高性價主導市場 小眾品牌掀風潮

國內無人機中小企業高層分析，供應鏈成本、規模經濟與性價比3項，是大疆長期制霸全球無人機消費市場的關鍵因素。

他舉例，大疆Phantom 1在發表時壓低售價至629美元，「等於不到新台幣2萬元」，同期美國品牌的無人機售價則超過新台幣3萬元，因此大疆的產品在消費市場有極高的市占，在台灣也是類似情況。

3C達人「壹哥的科技生活」的洪聖壹指出，目前台灣的消費型空拍機市場仍高度集中於大疆，無論是入門款、進階款或專業級影像機種，都在台灣市場長期一枝獨秀，不只因為價格有吸引力，大疆產品在穩定度、影像能力與市場口碑上都有一定基礎。

近年來，249克以下、符合美國FAA免註冊規定的「超輕量機種」受到矚目。洪聖壹表示，這類產品因為門檻低、攜帶方便，又能避開繁複的申請程序，因此成為許多新手入門的首選。除了DJI的NEO2，其他如台灣禾伸堂Holy Stone、新創公司開發的Gleesfun等輕量機種，都在台灣掀起一股風潮。

在資安意識提升後，有些民眾開始詢問是否有非中國品牌無人機可選。洪聖壹表示，若從全球市場來看，非中系的空拍機多半定位於工業級或商用級，消費市場相對有限；不過，仍有幾個品牌值得留意。

他舉例，美國的Skydio曾以全自動避障技術享有高人氣；來自歐洲的Parrot，也推出消費型空拍機，雖然後來重心轉往商用市場，但其ANAFI系列仍受到一些使用者青睞。

然而，他也提醒，無論選擇哪個品牌，產地、供應鏈、後續維修能力與代理商是否可靠，才是一般消費者真正關心的事。「空拍機不是買了就好，它涉及零件更換、電池損耗、軟體更新，一旦品牌沒有完善支援，用起來就會很痛苦。」

台灣品牌擁資安、供應鏈優勢 消費市場尚待深化

談到台灣本土無人機品牌在消費市場的潛力，洪聖壹表示，雖然雷虎科技、奧榮、亞拓等廠商在資安與供應鏈自主上具有一定優勢，部分甚至是軍方指定品牌，但在消費型市場的布局仍相對薄弱。

以雷虎為例，他表示，雖然在軍用無人機領域具備扎實基礎，但並未積極開發消費型產品，有賴加強產品線豐富度與售後靈活度；奧榮與亞拓雖通過資安檢測，但產品選擇不多，加上市場反應速度較慢，短期內仍難撼動既有市場結構。

「技術本身不是問題，關鍵在於消費型市場需要快速迭代、需要軟體穩定、需要生態系」，他表示。

無人機產業高層表示，軍用無人機市場對「去紅化」供應鏈的需求，比商用市場更強烈，也具備「不計成本」的特性；而商用與娛樂型無人機對價格敏感度較高，市場需求則更龐大。如果台灣本土品牌要在消費市場找到利基，壓低成本、創造性價比仍是不可忽視的問題。

資安風險面面觀 關注App權限與飛行環境

談及如何評估無人機的資安風險時，IMA中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩指出，凡是具備連網能力的科技產品，本質上都存在一定程度的資安疑慮，差別在於背後的品牌與所屬國家是否值得信任。相較之下，民主國家往往更能讓消費者感到安心，也因此全球開始關注「乾淨網路（the Clean Network）與產品」。

他進一步說明，無人機具備可移動性，部分機型甚至具有攻擊性，其資安風險會比掃地機器人、智慧音響等家電型產品更值得留意。不過，目前最大的挑戰是，市場上除了大疆之外，消費者能選擇的替代品牌相當有限。

在探討資安問題時，洪聖壹強調，消費者最應該注意的不是品牌來源，而是使用過程中的資訊流向。他指出，所有空拍機都必須依賴App操作，會要求相簿、位置、藍牙或麥克風等權限。

「權限開越多，使用越方便；但同時也等於把更多資料交給系統。」他建議，如果擔心隱私，可避免讓App自動存取手機相簿，改為將影像直接儲存在空拍機的記憶卡中。

此外，飛行環境同樣值得重視，洪聖壹說明，儘管台灣已設立無人機禁飛區，但許多地區仍屬灰色地帶，也缺乏完善的訊號干擾系統。

他提醒，「空拍機的風險不只是被入侵，更來自不當操作可能造成的安全問題」，民眾在使用空拍機前，一定要先查詢當地是否禁飛，並盡量避開人潮集中、車流快速或有高壓電塔、基地台的區域。