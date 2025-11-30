CNN：台灣經濟成長亮眼 過度集中全民難共享

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，受人工智慧（ＡＩ）熱潮提振，台灣近兩季的國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率都在百分之八左右，對已開發經濟體而言，是罕見的亮眼表現，外界更預期台灣今年成長率有望逼近百分之七點四，甚至超越中國大陸，但多數民眾並沒有共享成果。

英國「經濟學人」雜誌日前才以「台灣榮景的潛藏風險」的封面報導，質疑央行壓低新台幣匯率，造成經濟嚴重失衡的問題。ＣＮＮ廿八日則以「全球ＡＩ競賽帶動台灣經濟，但許多人不覺得過得比較好」為題，由ＣＮＮ駐香港記者劉忠恩撰文指出，在高科技產業（以台積電為典型代表）驅動下，台灣經濟蓬勃發展，但許多台灣民眾卻未能雨露均霑，所得差距仍持續擴大，薪資停滯不前。

主計總處上周上修今年ＧＤＰ成長預測值至百分之七點三七，創近十五年新高。ＣＮＮ報導，經濟學家指出，民眾無感的關鍵原因在於，經濟果實的提振效果高度集中。凱投宏觀指出，台灣的電子製造業貢獻逾百分之十五的產值，卻只聘僱了百分之六點五的勞動人口。

這種失衡部分反映在台灣疲弱的消費支出。台灣經濟發展研究中心的數據顯示，今年來消費信心持續低迷，川普的貿易戰也削弱信心，尤其是台美貿易協議尚未拍板。

台灣今年人均ＧＤＰ可望超越三點八萬美元，超越日韓，但ＣＮＮ計算，台灣的平均薪資落後日韓至少三成。此外，目前各界擔心ＡＩ熱潮可能降溫，對這波由出口帶動的榮景能否持續，開始產生疑慮。

中經院副院長王健全說，台灣的出口增速「明年肯定會放緩」，他預期近幾季約百分之卅的增幅將放慢到個位數，因為今年基期偏高，使明年出口更難擴增。他表示，還有川普風險要考量。台灣對美國的貿易順差在今年創新高，可能被川普盯上。

台灣外銷高度集中在高科技產業，也引發過度依賴單一產業，甚至單一企業的擔憂。如今台灣外銷額近百分之七十五來自晶片與電子業，高於五年前的約百分之五十，但金屬、工具機、塑膠等傳統產業則成長停滯，甚至萎縮。

一些台灣民眾說，經濟的好消息未反映在日常生活。一名陳姓護理師說，醫護薪資感覺一直停滯不前，「這就是為什麼你聽到醫生抱怨薪資偏低，或是許多護理師離開台灣或退出這行」。她說：「台灣人很常自吹自擂，說『我們有台積電』，或吹噓台股有多旺。但對許多台灣居民來說，月薪幾乎沒有增加。」

居住在台灣的新加坡勞權人士鄞義林，撰寫過許多探討台灣薪資停滯的文章，他認為，問題在於雇主長期壓低薪資，以提高出口競爭力。他說，儘管台灣經濟近幾年飛速發展，科技業的獲利也跳增，但其他產業的勞工卻被排除在外，擴大了所得差距。

凱投宏觀的數據顯示，電子業的薪水五年前就比平均值高了百分之卅五，如今則高出逾百分之七十。

雖然台灣物價較低，使經購買力調整的人均ＧＤＰ進一步上升，但房價仍是一大負擔。Global Property Guide指出，過去廿年來，台北的房價所得比增至原有的近三倍，如今超越了倫敦、紐約、甚至香港。