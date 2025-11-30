蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

據供應鏈消息指出，蘋果首款折疊機iPhone Fold目前已進入工程驗證與預量產流程，只剩下細部設計待調整，明年底前將發表；市場預料，蘋果新機上市後，勢必會掀起一波全球折疊機市場洗牌戰，並為產業注入新活水，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、新日興（3376）、奇鋐（3017）、大立光（3008）等蘋果供應鏈受惠最大。

過往蘋果折疊機每年都「只聞樓梯響，不見人下樓」，但近期無論是市場或供應鏈傳聞都特別多，亦有部分關鍵零組件廠坦言「早已進入備貨狀態」，只要蘋果一聲令下，馬上就能出貨給下游組裝廠，顯示蘋果折疊機最終設計應該大致敲定，因此明年新機問世可能性相當大。

業界人士透露，蘋果在折疊機項目已開發超過五年，一直未拍板定案，直到今年下半年才確認全機設計，並開始邁入試產階段，若一切準備就緒，明年底前就可以進入量產與上市。

外資報告指出，蘋果初步規劃iPhone折疊機首年出貨量約700至900萬台，等於是全球折疊機全年出貨量的三至四成，意味蘋果有信心新品上市後，囊括全球折疊機三成以上市占率。

針對iPhone Fold的台廠供應鏈方面，外界普遍預期螢幕將由三星獨家供貨，核心處理器晶片仍由台積電代工，奇鋐負責供應均熱板（VC），新日興負責出貨折疊機軸承，大立光負責鏡頭模組，上述台廠均扮演吃重角色。

至於iPhone Fold規格部分，據傳蘋果已順利解決市面上折疊機「螢幕折痕」共同的痛點，已開發出「無折痕螢幕」，有望導入在明年即將推出的首款折疊機iPhone Fold，藉此作為新品賣點，挹注銷售量。