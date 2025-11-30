蘋果折疊機售價估7.5萬 考驗果粉信仰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果首款折疊機iPhone Fold已箭在弦上，推估最快明年第3季或年底前就會推出，市場傳出售價恐怕相當昂貴，預料價格上看2,399美元起（約新台幣75,277元），比當前的iPhone 17 Pro Max售價1,199美元起幾乎是翻倍，考驗果粉忠誠度。

目前市面折疊旗艦機大多在1,999美元，華為三折機甚至高達3,000美元，中低階折疊機價格在899至999美元；因此蘋果若將新品價格定為2,399美元，應是聚焦金字塔頂端的折疊機消費者族群。

業界人士表示，蘋果手機用料一向不錯，且折疊機具備二個螢幕，加上產量不像主力機種iPhone那麼高，生產成本也偏高，需轉嫁成本給消費者，但用戶是否埋單恐怕不是只有價格高低這麼簡單。

由於市面已有許多折疊機產品，若蘋果無法端出有別於其他競爭對手產品的亮點，銷售表現恐將慘遭滑鐵盧，必須避免超薄手機iPhone Air叫好不叫座的窘境。

業界人士認為，蘋果在折疊機產品設計方面一改再改，如今全機設計總算接近定案，明年即將迎來市場嚴苛檢驗，若能順利開出銷售紅盤，有望帶動市場需求進一步擴大。

若銷售狀況不如預期，意味著消費者對折疊機已失去興致，將致使產業面臨寒冬。

蘋果 iPhone 市場

