英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

天風證券蘋果供應鏈知名分析師郭明錤，在社群平台X上發文指出，英特爾（Intel）預計最快在2027年，就會開始供應最低階的M系列處理器給蘋果公司（Apple），消息激勵英特爾股價28日收盤飆漲逾10%。

郭明錤說，蘋果向英特爾下單的最低階M系列處理器，數量相對少，對台積電（2330）未來幾年的基本面和技術領先優勢，沒有實質影響。

目前蘋果Mac電腦都使用蘋果自研的客製晶片，由台積電代工。郭明錤在貼文中指出，根據他最新的產業調查，英特爾成為蘋果先進製程供應商的能見度近期顯著改善。蘋果先前和英特爾簽署NDA並取得先進製程18AP的PDK 0.9.1GA，目前關鍵模擬與研究項目進展符合預期，正等待英特爾預計在明年第1季釋出的PDK 1.0/1.1。蘋果規劃由英特爾在2027年第2至第3季間開始出貨最低階M系列處理器，但實際狀況須視取得PDK 1.0/1.1後的開發進展而定。

蘋果的最低階M系列處理器目前主要用於MacBook Air與iPad Pro，這兩項產品今年合計出貨量約為2,000萬台。郭明錤表示，由於明年蘋果預定推出採用iPhone等級處理器的平價MacBook新機種，MacBook Air出貨量可能受到影響，所以估計明年與2027年最低階的M系列處理器，需求量將維持在1,500顆至2,000萬顆之間。

郭明錤認為，蘋果向英特爾所下的先進製程訂單量雖然不大，但對蘋果與英特爾而言，宣示與趨勢的意義重大。

蘋果藉由下單英特爾，除了展現高度支持美國總統川普的「美國製造」政策，就供應鏈管理而，開闢第二供應商，也是合情合理。不過，未來蘋果仍然高度依賴台積電的先進製程。

若英特爾拿到M系列晶片訂單，也仍是蘋果自行設計，英特爾只是代工生產，對營收和利潤貢獻有限，卻意味著IFS晶圓代工事業最壞的時期將要過去，未來14A或更先進製程，或許能再爭取到蘋果和其他一線客戶下單。郭明錤說，英特爾的代工事業長期展望轉正。