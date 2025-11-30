快訊

出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

2025台灣醫療科技展 迎國際貴客

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
由生策會與生策中心結合政府部會共同主辦的「2025台灣醫療科技展」，將自4日至7日盛大登場。今年展會亮點是中東最大醫療與精準健康集團M42首度來台，希望借由台灣的醫療大數據分析、AI影像判讀、資安加密與資訊平台等技術，協助建立穆斯林基因資料庫。

台灣醫療科技展是全球首個以醫院為主體，橫跨醫療、電子資通訊、生技製藥及醫材的跨域展會，為亞太地區最大醫療商貿平台，近年來台灣醫療科技展向外拓展影響力。今年參觀人次有望達21萬人以上，來台參訪的國際專業人士達3,000人以上。

今年的台灣醫療科技展，共有來自美國、歐洲、中南美洲、南非、中東及東南亞等40個海外代表團、320位國際專家參加，主要包括31個醫藥產業協會、與九個國際醫院協會，將要來台的醫院院長人數達130位。其中有十個國際協會今年首次來台。

其中，中東的M42集團備受矚目。該集團由阿布達比主權基金Mubadala Health與G42 Healthcare於2023年合併成立，是中東規模最大、業務遍及27國的醫療與精準健康集團，旗下擁有逾480家臨床與醫療設施、百項專科服務、2萬名員工，每年服務超過1,500萬名患者，也是全球第三大洗腎服務供應者。

M42此次來台將聚焦台灣ICT與醫療科技整合成果，集團有意建立穆斯林基因資料庫，對台灣在醫療大數據分析、AI影像判讀、資安加密與資訊平台整合等領域的技術表現高度興趣。

代表6,000家醫院的歐盟私立醫院聯盟今年亦首次率團來台，成員包含葡萄牙、奧地利、希臘與比利時四大醫院協會，希望洽談智慧醫院合作機會。捷克健康科技機構則鎖定基層醫療、母嬰照護與行動診斷產品，該機構已取得歐盟2億歐元的援助非洲採購計畫，這次來台將開出購體採購清單以供應非洲市場；另有斯洛伐克的15家醫院院長也將來台，鎖定台灣智慧醫療、癌症精準醫療等領域尋找採購機會。

中東 穆斯林 非洲

2025台灣醫療科技展 迎國際貴客

