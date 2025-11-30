快訊

出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

AI 需求熱 PMI 拚連二月擴張 電子業旺季可望支撐表現

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
在AI強勁需求帶動下，10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連四個月緊縮，重返擴張區間。聯合報系資料照
在AI強勁需求帶動下，10月台灣製造業採購經理人指數PMI）中斷連四個月緊縮，重返擴張區間。中華經濟研究院預計12月1日公布11月最新數據，在電子業旺季與AI設備訂單支撐下，PMI是否守在50以上擴張區間受到關注；在非製造業經理人指數（NMI）部分，年底消費旺季能否帶動動能，將是另一焦點。

依中經院數據，10月PMI已攀升至50.3，其中，製造業新增訂單指數51.1，生產指數53.2，同步轉擴張，是帶動PMI回升主因。中經院分析，AI帶動相關電力、能源、散熱等設備需求，以及半導體CoPos先進封裝技術及高頻寬記憶體（HBM）推升設備需求，食品業步入旺季，紡織業又有部分品牌廠商開出明年需求，總體推升製造業景氣。

近一年製造業PMI
近一年製造業PMI

儘管製造業景氣略有回溫，但企業對未來態度仍顯謹慎。10月「未來六個月展望指數」僅回升至41.5，持續處於緊縮區間。

這波景氣回升呈現「不均現象」，雖然AI、電力及機械設備等產業鏈相對穩健，但部分傳統產業仍偏弱，業者普遍反映，訂單透明度仍低、長單不足，六大產業未來展望皆為緊縮，預計持續觀望。

非製造業方面，10月非製造業經理人指數NMI續升至54.4，為連續八個月擴張。中經院分析，受旺季與促銷檔期，加上新青安貸款鬆綁、股市急漲等因素推動，八大產業中有七大產業NMI皆呈現擴張，其中又以住宿餐飲業、金融保險業、零售業動能較強勁，僅批發業NMI連續四個月呈現緊縮。

但若看非製造業未來半年展望，也是連八個月呈現緊縮。中經院表示，廠商認為目前訂單透明度低，關鍵物料交期長且漲價；金融保險業、營造暨不動產業則認為目前整體市場如利率、匯率、央行房市政策等不確定性仍高，因此對未來景氣謹慎以待。

從近期公布的採購經理人指數（PMI）趨勢來看，除傳統與科技產業間的景氣分化日益明顯外，更有許多細微的訊號顯示「同業內」的分化程度也極為嚴重。

中華採購與供應管理協會指出，AI目前仍處於晶片與伺服器等前端硬體不斷擴大階段，距離終端應用尚有一段距離，與其說有泡沫化潛在風險，不如說終將進行修正，建議相關廠商應該優先做好供應鏈最重要的風險管理，針對不同狀況去調整情境，評估緊急應變的承擔能力，才能應對目前多變的經濟局勢。

