中華電信攜手臺中榮總 導入5G專網強化遠距醫療

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

中華電信（2412）持續以科技力促進醫療平權，29日攜手臺中榮總於苗栗縣西湖鄉立體育館舉辦「愛在客庄」義診活動，透過中華電信建置於臺中榮總的5G企業專網技術，並配合現場光纖網路升級，打造高品質智慧遠距醫療環境，讓民眾在地即可享有醫學中心等級的服務，實踐醫療平權與數位共好。

5G遠距醫療提升診療效率 打造偏鄉智慧醫療新典範

苗栗地區地形多山，長期受限於醫療與網路資源不足，影響偏鄉診療的就醫可近性與品質。此次「愛在客庄」義診活動，中華電信以領先業界的資通訊技術作為遠距醫療的關鍵後盾，透過建置於臺中榮總的5G企業專網技術，同時強化活動現場光纖網路，協助醫療團隊可即時透過智慧醫療平台啟用5G行動醫療會診模式，憑藉5G高速率與低延遲特性，現場醫師能即時查詢病歷、傳送醫學影像，並與院方專科醫師連線，共同完成遠距會診。

臺中（2812）榮總於活動現場集結心臟內科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、皮膚科、胃腸肝膽科等多科別醫療團隊進行義診，並提供腹部超音波、心臟超音波、甲狀腺超音波檢查及心電圖與等服務項目。本次遠距診療以「胃腸肝膽科及皮膚科」為主軸，透過中華電信5G專網，與現場醫師共同協作，提升診斷效率與準確性。臺中榮總院長傅雲慶表示，感謝中華電信長期支持義診活動，並特別出動行動基地台車強化5G訊號覆蓋，使義診網路運作更完善，確保遠距醫療順利運行。

科技賦能醫療服務 守護偏鄉健康

中華電信與臺中榮總多年來持續推動5G智慧醫療，於總院、嘉義分院、埔里分院和彰化榮譽國民之家建置5G企業專網，推動遠距協作手術與智慧醫療服務，拓展偏鄉醫療照護範疇，促進全民健康福祉。本次「愛在客庄」義診活動，中華電信再次展現科技賦能醫療的成果，讓資通訊技術真正落地偏鄉，使民眾無須長途跋涉至醫學中心，即可獲得高品質的專業診療，不僅大幅提升醫療服務的即時性與就醫可近性，更為臺灣醫療體系的數位轉型奠定堅實基礎，持續守護在地健康。

中華電信 5G 榮總

