印表機客戶加速南向 金寶：中國製造比重降至5%

EMS廠金寶電子（2312）加速移轉出中國大陸產能，公司28日法說會指出，中國大陸製造比例占集團總量能已經很低，約5%，而主力製造國家在菲律賓跟泰國，合計接近80%產能比，比6月法說會揭露70%比例再拉高，由於HP等印表機國際客戶加速南向，中國大陸製造比例明顯大降，是EMS廠商中比例相對低的。

HP近期法說會預告將積極降低成本，導入低成本供應商，降低記憶體配置及產品價格，以因應AI來臨市場挑戰，而近期中國大陸也傳出金寶關閉東莞廠消息，該廠主要生產計算機及印表機等，金寶法說會中表示，第3季度營收受客戶產品生產基地移動往泰國，故營收受時間差影響減少，單季營收比降至20.3%。

金寶表示，印表機生產基地在2025年將移轉完畢，加上新增加雷射印表機業務，故雖客戶對市場相對保守，但公司仍對2026年看法樂觀，預估印表機業務將比2025年成長。

隨印表機主力產能也遷移，金寶在中國大陸製造比重再下滑至5%，根據6月法說會揭露消息，中國大陸還有7座工廠，而隨11月關閉一座後，推論還有6座。而菲律賓跟泰國產能比例從6月7成拉高至現在80%。

金寶表示目前客戶對2026年的預估是相對保守的，原因是不確定因素過多，例如降息、匯率變動和通貨膨脹等都存在許多未定數。由於2025年第1季客戶因對等關稅而有強勁的提前拉貨力道，導致基期非常高，因此2026年第1季的營運表現恐不容易超越2025年同期。

金寶也是大型SSD代工廠，近期SSD價格上漲，市場也看好相關供應鏈商機，金寶已經為此準備三四樓產能，目前一二樓已經全產能生產，為訂單一旦上升做好準備。不過，金寶表示，SSD產品目前的市場需求和公司自身的擴產行為都很積極，但2026年進行預算時，客戶在固態硬碟等產品線的「增幅預估」上相對公司期望值較為保守，不過金寶已經做好充分準備。