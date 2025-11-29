台積電嘉義廠 明年投入量產

台積電在嘉科園區建2座CoWos先進封裝廠，雖工安意外頻傳，但僅部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響較大，嘉義縣長翁章梁透露，目前第2廠已裝機測試，預計明年投入量產，第1廠預計明年裝機，後年投入量產，有望為地方帶來3000名就業人口，據了解，未來會擴廠設多座3D先進封裝廠。

台積電嘉義廠區今年傳出多次工安意外，外界憂影響工程及裝機進度。據了解，僅有部分工區停工，對整體進度影響不大，台積電廠區目前部分取得使用執照，已經進廠開始裝機，預計明年投入量產。台積電有計畫擴廠，將在嘉義科學園區2期再設約6座3D先進封裝廠。

台積電慈善基金會協助修復校園，縣長翁章梁昨天頒贈感謝狀給台積電副總經理何軍。翁章梁感謝台積電在風災後協助11所學校復原，讓學生如期開學上課，台積電封裝廠目前建設順利，廠區基地墊高約10公尺，面臨極端天氣下的雨季雖不易淹水，但廠區周邊道路仍待改善排水系統，未來雨季進出可能會有問題，積極爭取中央經費支持，將防洪頻率提升至百年標準。

台積電先進封裝營運二處嘉義廠長許永隆說，丹娜絲颱風讓嘉義縣許多校園嚴重受損，台積電調度臨時辦公室的工班支援，優先復原學校設施，臨時辦公室工程延宕，現在還是「臨時辦公室中的臨時辦公室」，簡稱「臨臨辦」，這是台積電第一次發明的模式，希望與地方長遠合作，共好共榮。