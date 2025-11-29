機器人跨域共創聯盟成軍 加速應用落地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

機器人技術包含AI、感測、控制與系統整合等領域，台北市電腦公會與相關產業公協會今年7月成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，昨（28）日宣布和台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）合作，串聯交通、旅宿、餐飲、物流、醫療、巡檢等行業組織，成立機器人跨域共創聯盟（RIA），透過RIA聯盟以策略合作方式，加速智慧機器人落地應用。

RIA會長劉瑞隆指出，聯盟要解決四項問題，第一個是把客戶需求跟解決方案整合，做出符合需求的機器人解決方案；第二是盤點產業技術瓶頸，提出政策建言；第三是培養人才；第四是領域知識（Domain Know-How）的導入，並迎合日本、美國等對非紅供應鏈的要求。

