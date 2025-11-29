機器人跨域共創聯盟成軍 加速應用落地
機器人技術包含AI、感測、控制與系統整合等領域，台北市電腦公會與相關產業公協會今年7月成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，昨（28）日宣布和台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）合作，串聯交通、旅宿、餐飲、物流、醫療、巡檢等行業組織，成立機器人跨域共創聯盟（RIA），透過RIA聯盟以策略合作方式，加速智慧機器人落地應用。
RIA會長劉瑞隆指出，聯盟要解決四項問題，第一個是把客戶需求跟解決方案整合，做出符合需求的機器人解決方案；第二是盤點產業技術瓶頸，提出政策建言；第三是培養人才；第四是領域知識（Domain Know-How）的導入，並迎合日本、美國等對非紅供應鏈的要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言