證實會晤張忠謀 黃仁勳：他狀態很好

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（28）日返美前受訪，他證實此行與台積電（2330）創辦人張忠謀會晤，並表示張忠謀「狀態很好」。

他也預告明年1月將回台參加台灣輝達尾牙，笑稱員工最愛的紅包是他「自掏腰包」，紅包愈包愈大，老闆得更努力工作。

近期台積電前副總羅唯仁爆發營業機密爭議，黃仁勳強調，他對案件本身沒有太多細節可以評論，但輝達長年與台積電合作，「從來不擔心」台積電保護客戶敏感資訊的能力，雙方互信基礎並未動搖。

黃仁勳表示，台積電的競爭力並非靠單一個人，而是建立在深厚的企業文化與龐大的技術體系之上，從晶片設計、電晶體與製程，到營運控管、商業規畫，「台積電不是只是一個人（TSMC is not just one person）」。「身為一個為全世界大量製造晶片的公司，台積電的每一個環節其實都是技術」，不應把台積電簡化為某一位個人或單一事件。