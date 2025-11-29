華碩打造機器人生態系 將秀智慧管理指揮中樞「Maestro」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩機器人暨智慧應用總經理王恒聰（左）、華碩AI研發中心總經理黃國豪。記者吳凱中／攝影
華碩機器人暨智慧應用總經理王恒聰（左）、華碩AI研發中心總經理黃國豪。記者吳凱中／攝影

華碩（2357）搶攻智慧醫療結合機器人運用相關商機，華碩機器人暨智慧應用總經理王恒聰指出，將在下周的台灣醫療科技展中發表機器人智慧管理指揮中樞「Maestro」，打造開放式AI機器人生態系，解決醫療院所及機器人廠商痛點，目前已有地方政府及醫療院所與華碩談合作。

台灣醫療科技展將於12月4-6日登場，華碩將展出的「Maestro」旨在解決醫院導入機器人時面臨設定複雜、缺乏協作能力的痛點，初期專注非核心的行政事務。華碩也將展示與台北榮總合作機器人案例，旗下Zenbo Junior II定位為智慧陪伴機器人，主打居家陪伴、遠距照護、健康監測等功能。

王恒聰指出，華碩推出Maestro，希望建立完整的AI機器人生態系，整合類人形機器人Zenbo、服務型機器人Kairo、跨載具虛擬人Sage及語音助理，形成可協同運作的多機架構，具備任務理解、動態分派與跨平台協作能力。

王恒聰分析，業界目前普遍存在機器人概念驗證後無法量產的痛點。華碩從軟體架構著手，已有機器人製造商主動聯繫，希望採用Maestro作為平台，也有地方政府及醫療院所與華碩洽談該平台合作。

Maestro核心技術結合AI運算、機器人控制與資料串接，可精準調度院內外資源，即時解析任務內容，自動分配給最適合的機器人執行引導、諮詢與數據採集，實現從住院到出院的無縫流程。

華碩智慧醫療除最新機器人布局外，透過建構智慧醫療三層架構打造完整解決方案。智慧醫療資訊平台xHIS於今年10月在新北市立聯合醫院落地，成為全台首家採用次世代標準的智慧醫院。

