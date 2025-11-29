聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳探訪張忠謀「他狀態很好」 黃預告明年1月再訪台

聯合報／ 記者鐘惠玲朱子呈簡永祥楊正海／台北報導
NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北。中央社
NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北。中央社

輝達執行長黃仁勳這兩日訪台，他昨日指出，人工智慧（ＡＩ）市場規模非常龐大，且成長速度極快，輝達每天都會面臨激烈的競爭，雖然輝達的地位強大，也極具獨特性，但必須每天全力以赴。他也預告，明年大約一月會再來台灣，參加台灣分公司尾牙。

黃仁勳廿七日被民眾直擊出現在台北街頭購物，他昨日也證實，此行是探訪台積電創辦人張忠謀。被問到張忠謀的情況時，他表達，張的狀態很好。輝達與台灣供應鏈合作緊密，這次已是黃仁勳於今年內第五度訪台。

至於近期市場一直聚焦在特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）與輝達圖形處理器（ＧＰＵ）之間的競爭態勢，黃仁勳認為，ＡＳＩＣ當然也有其用武之地，但輝達的ＧＰＵ及平台具有極高的通用性，可以在任何雲端平台上運行，也能支援全世界所有ＡＩ模型，而且是目前唯一能夠運行全球所有ＡＩ模型的系統，因此不管客戶需要什麼，輝達都能幫得上忙。

新光人壽昨點交北士科Ｔ17、Ｔ18土地給台北市府，正式分手。北市地政局長王瑞雲說，與新壽解約程序第一階段為地上權塗銷，完成後市府已退還百分之九十款項；昨第二階段現場點交，退還剩餘百分之十款項，雙方合約關係至此正式結束。

王瑞雲表示，市府下一階段重心將轉向與輝達的簽約，市府現正跨局處分工進行。其中產業發展局負責審查輝達的投資計畫書，是未來的重頭戲，輝達先前表示投資計畫書需約兩個月時間準備；另外，都市發展局正做都市計畫變更。

「能先做的都在做了。」王瑞雲表示，地政局是土地管理機關，將負責最終與輝達的簽約事宜。針對外界關注的簽約時程，因市府高層設下「農曆年前簽約」的目標，輝達兩個月後就要提送計畫書，時間相當緊，市府各局處已分頭展開前置作業，待輝達計畫書一送件，即可加速審查，市府團隊會力拚在目標期限內完成任務。

延伸閱讀

美股感恩節後有望繼續上衝 輝達股價出現「感恩節甜甜價」

被問羅唯仁案…黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製 從未擔心機密外流

談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像

相關新聞

加速智慧型機器人落地應用 機器人跨域共創聯盟正式成立

隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成為製造升級與智慧生活的關鍵力量，臺灣憑藉完整的資通訊科技與...

黃仁勳探訪張忠謀「他狀態很好」 黃預告明年1月再訪台

輝達執行長黃仁勳這兩日訪台，他昨日指出，人工智慧（ＡＩ）市場規模非常龐大，且成長速度極快，輝達每天都會面臨激烈的競爭，雖...

台積電嘉義廠 明年投入量產

台積電在嘉科園區建2座CoWos先進封裝廠，雖工安意外頻傳，但僅部分工區停工，對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響較...

看好AI市場 台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

看好人工智慧（AI）相關技術需求持續加溫，台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-...

vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的...

談羅唯仁案黃仁勳挺台積 「文化技術難複製從未擔心」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。