萬潤董事會拍板擬購置苗栗竹南廠房 資金貸與美國子公司

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體封測設備商萬潤（6187）28日公告公司董事會重要決議，公司114/11/28董事會決議通過公司擬購置苗栗竹南廠房，公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜以及孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜。

萬潤為專注於半導體、被動元件及LED製程之自動化機械設備廠，集團產品線包含自動化設備、點膠設備、AOI設備如BGA六面檢查設備AOI 檢查與分選，貼合設備、植球設備、機器人系列等，萬潤先前表示，已推出的矽光子檢測設備，整合自製六軸耦合手臂、影像辨識與演算法，並加入自動上下料與點膠固化模組，可滿足客戶一站式需求。

萬潤 半導體 董事

