看好AI市場 台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

中央社／ 台北28日電
台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-A廠。本報系資料庫
台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-A廠。本報系資料庫

看好人工智慧（AI）相關技術需求持續加溫，台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-A廠。

針對輝達（NVIDIA）在東南亞及全球各地拓展市場，泰達電鎖定AI資料中心電源設備及網路產品，預估今年底占營收比重可望成長至50%。

泰達電擴充泰國的研發團隊，投入散熱模擬工程，今年已招募超過100名工程師，研發人員大增至400人左右。今天更進一步公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BP P-A廠。

泰國 研發 台達電

