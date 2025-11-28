看好AI市場 台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠
看好人工智慧（AI）相關技術需求持續加溫，台達電今天代子公司泰達電（DET）公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BPP-A廠。
針對輝達（NVIDIA）在東南亞及全球各地拓展市場，泰達電鎖定AI資料中心電源設備及網路產品，預估今年底占營收比重可望成長至50%。
泰達電擴充泰國的研發團隊，投入散熱模擬工程，今年已招募超過100名工程師，研發人員大增至400人左右。今天更進一步公告決議興建泰國BP6廠、BP7廠及BP P-A廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言