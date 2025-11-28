看好AI市場 台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

2025-11-28 17:59