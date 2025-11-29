電信三雄大啖蘋板商機

蘋果最新2025 iPad Pro（M5）登台，電信業者結合資費及各種促案，祭出零元平板。中華電信（2412）、遠傳昨（28）日開賣，台灣大今日開賣。

蘋果10月15日發表最新2025 iPad Pro，配備11吋及13吋螢幕，搭載蘋果最強的M5晶片，AI運算、影像生成或是專業剪輯皆能流暢處理。

台灣市場近期開賣，但供貨及到貨量仍不充裕，中華電信指出，iPad Pro（M5）開賣時間受物流作業影響，各區域略有差異。

中華電信推出資費促銷，月繳1,399元、租約36個月，iPad Pro（M5）11吋Wi-Fi版256GB，專案價18,590元，VIP客戶續約購機最高折5,000元；iPad Pro（M5）5G版256GB搭配指定資費，最低零元起。

遠傳昨祭出「舊換新加碼再折1,000元」，還有遠傳friDay影音、防駭心守護等多項數位服務免費體驗。

台灣大今日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro（M5），搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可零元購機。