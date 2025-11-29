聽新聞
0:00 / 0:00
電信三雄大啖蘋板商機
蘋果最新2025 iPad Pro（M5）登台，電信業者結合資費及各種促案，祭出零元平板。中華電信（2412）、遠傳昨（28）日開賣，台灣大今日開賣。
蘋果10月15日發表最新2025 iPad Pro，配備11吋及13吋螢幕，搭載蘋果最強的M5晶片，AI運算、影像生成或是專業剪輯皆能流暢處理。
台灣市場近期開賣，但供貨及到貨量仍不充裕，中華電信指出，iPad Pro（M5）開賣時間受物流作業影響，各區域略有差異。
中華電信推出資費促銷，月繳1,399元、租約36個月，iPad Pro（M5）11吋Wi-Fi版256GB，專案價18,590元，VIP客戶續約購機最高折5,000元；iPad Pro（M5）5G版256GB搭配指定資費，最低零元起。
遠傳昨祭出「舊換新加碼再折1,000元」，還有遠傳friDay影音、防駭心守護等多項數位服務免費體驗。
台灣大今日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro（M5），搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可零元購機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言