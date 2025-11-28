華邦電以大帶小攜手供應鏈 2年減碳近2萬公噸

記憶體廠華邦電推動「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案，據統計，2年與供應商合作完成逾30項減碳工作，減碳1萬9995公噸，大幅超出目標240%。

華邦電今天舉辦「永續供應鏈管理論壇」，華邦電透過新聞稿指出。活動以「生生不息，以循環材料打造企業與供應鏈的永續新篇章」為主題，超過400家供應商共襄盛舉。

華邦電表示，為響應政府「2050循環經濟路徑圖」，這次論壇聚焦循環經濟，攜手中華經濟研究院綠色經濟研究中心與中華民國企業永續發展協會，為供應商提供循環經濟的入門指引。並邀請南茂分享其透過循環經濟提升企業營運韌性的經驗。

華邦電指出，會中首度頒發「低碳化傑出供應商」獎項予13家供應商夥伴，肯定合作參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案。

以大帶小的專案自2023年9月啟動，華邦電表示，原預計2年內減碳5866公噸，實際完成逾30項減碳工作，包含製程氣體排放減量、氨氮系統節水措施、供應鏈淨零驅動等，累計減碳達1萬9995公噸，相當於52座大安森林公園年吸碳量。

華邦電指出，未來將以循環經濟為核心，與供應商逐步開展公益與低碳管理方面的合作，共同實踐永續發展目標。