快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

華邦電以大帶小攜手供應鏈 2年減碳近2萬公噸

中央社／ 新竹28日電

記憶體廠華邦電推動「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案，據統計，2年與供應商合作完成逾30項減碳工作，減碳1萬9995公噸，大幅超出目標240%。

華邦電今天舉辦「永續供應鏈管理論壇」，華邦電透過新聞稿指出。活動以「生生不息，以循環材料打造企業與供應鏈的永續新篇章」為主題，超過400家供應商共襄盛舉。

華邦電表示，為響應政府「2050循環經濟路徑圖」，這次論壇聚焦循環經濟，攜手中華經濟研究院綠色經濟研究中心與中華民國企業永續發展協會，為供應商提供循環經濟的入門指引。並邀請南茂分享其透過循環經濟提升企業營運韌性的經驗。

華邦電指出，會中首度頒發「低碳化傑出供應商」獎項予13家供應商夥伴，肯定合作參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案。

以大帶小的專案自2023年9月啟動，華邦電表示，原預計2年內減碳5866公噸，實際完成逾30項減碳工作，包含製程氣體排放減量、氨氮系統節水措施、供應鏈淨零驅動等，累計減碳達1萬9995公噸，相當於52座大安森林公園年吸碳量。

華邦電指出，未來將以循環經濟為核心，與供應商逐步開展公益與低碳管理方面的合作，共同實踐永續發展目標。

華邦電 減碳 製造業

延伸閱讀

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

外資買超134億元 這檔人氣股果然高居個股冠軍

力積電、華邦電 四檔夯

華邦電、宜鼎 四檔火熱

相關新聞

加速智慧型機器人落地應用 機器人跨域共創聯盟正式成立

隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成為製造升級與智慧生活的關鍵力量，臺灣憑藉完整的資通訊科技與...

vivo子品牌iQOO登台 電競旗艦手機iQOO 15亮相

全球手機大廠vivo 28日正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。2009年成立的...

談羅唯仁案黃仁勳挺台積 「文化技術難複製從未擔心」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日返美前受訪，首度被媒體問到台積電前資深副總羅唯仁事件。他低調表示，自己「不清楚細節」，但話鋒一轉，力挺台積電，強調台積電並非靠單一個人，而是建立在深厚企業文化與龐大技術體系之上。

中科就業人數突破6萬 預估年營業額再站穩兆元

中科管理局今天表示，在全球AI浪潮帶動下，園區展現強勁成長動能，今年就業人數已逾6萬。園區營業額繼去年站穩兆元後，預估今...

台積電導入藍氨 創國內半導體業首例

台積電今日在其ESG電力報宣布，藍氨產製的氨水已於今年第4季正式導入晶圓14A廠，成為國內首家使用藍氨的半導體企業，預估...

宏碁投資日本Opticon 切入自動辨識與資料擷取市場

宏碁（2353）、Esquarre Vision Limited與品牌名Opticon的日本自動辨識及資料擷取（Auto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。